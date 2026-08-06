ETV Bharat / state

पुल मोबाइल नेटवर्क और फसल मुआवजा की मांग, कलेक्टर को महिमा गावड़ी के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

बारिश के बाद अब गांवों में हुई तबाही की तस्वीर सामने आ रही है.इसी कड़ी में महिमा गावड़ी के ग्रामीणों ने कलेक्टर से फरियाद की.

Demand for bridge mobile network
पुल मोबाइल नेटवर्क और फसल मुआवजा की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 7:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर : नारायणपुर जिले के कृषि प्रधान ग्राम पंचायत महिमा गावड़ी के ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर नम्रता जैन को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए बड़े पुल का निर्माण, हालिया बाढ़ में नष्ट हुई सब्जी फसलों का मुआवजा समेत गांव में 5G मोबाइल नेटवर्क की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की. कलेक्टर ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है

कृषि प्रधान गांव है महिमा गावड़ी

नारायणपुर जिले का महिमा गावड़ी गांव जिले के प्रमुख कृषि प्रधान ग्रामों में गिना जाता है.यहां अधिकांश किसान सब्जी की खेती पर निर्भर हैं और जिले में खपत होने वाली बड़ी मात्रा में ताजी सब्जियों की आपूर्ति इसी गांव के किसानों से होती है. बावजूद इसके, गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्ग पर आज तक बड़े पुल का निर्माण नहीं हो सका है. रपटा वाले पुल पर थोड़ी सी बारिश होते ही नदी-नाले उफान पर आ जाते हैं और हजारों की आबादी वाले इस गांव का संपर्क जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग से कट जाता है.

Demand for bridge mobile network
पुल मोबाइल नेटवर्क और फसल मुआवजा की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश के कारण हुई फसल बर्बाद

ग्रामीणों के मुताबिक विगत दिनों 28 एवं 29 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी. कई लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर उफनते नदी-नाले पार करने पड़े. ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण की मांग पहले भी कई बार जिला पंचायत और प्रशासन के समक्ष रखी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.ग्रामीणों ने बताया कि 28 और 29 जुलाई की भारी बारिश से आई बाढ़ में उनके खेतों में लगी लगभग पूरी सब्जी की फसल नष्ट हो गई.

पुल मोबाइल नेटवर्क और फसल मुआवजा की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं किया नुकसान का आकलन

किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में पानी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गई. किसानों का आरोप है कि घटना के कई दिन बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी नुकसान का सर्वेक्षण करने गांव नहीं पहुंचा. कृषि विभाग के कर्मचारी कभी कभार ही दर्शन देते हैं ऐसे में प्रभावित किसानों ने प्रशासन से फसल क्षति का तत्काल आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वे आगामी खेती के लिए फिर से तैयार हो सकें.

गांव में वर्षों पहले लगाया गया मिनी मोबाइल टावर ठीक से कार्य नहीं करता, जिससे कॉलिंग और इंटरनेट दोनों सेवाएं प्रभावित रहती हैं.स्थिति यह है कि कई बार ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है- मिकेंद्र पटेल, ग्रामीण

मोबाइल नेटवर्क से कई शासकीय काम अटके

किसानों का कहना है कि यदि गांव में 5G नेटवर्क की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उन्हें मौसम की जानकारी, कृषि संबंधी तकनीकी सलाह, सरकारी योजनाओं की जानकारी और डिजिटल सेवाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कमजोर इंटरनेट सुविधा के कारण गांव के स्कूली विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं पर भी नाराजगी व्यक्त की.उनका कहना है कि चुनाव के दौरान नेता और मंत्री गांव में आकर विकास के बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद गांव की सुध लेने कोई नहीं आता.

विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप महिमा गावड़ी पहुंचे थे और गांव को गोद लेकर इसे विकसित कृषि मॉडल गांव बनाने की बात कही थी. लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब तक मंत्री का गांव में दोबारा आगमन नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं- रामेश्वर सलाम, सरपंच महिमा गावड़ी

कलेक्टर ने दिया मदद का आश्वासन

ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर जिला कलेक्टर नम्रता जैन ने सभी मांगों पर नियमानुसार उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया.वहीं ग्राम पंचायत महिमा गावड़ी के सरपंच ने कहा कि आगामी ग्राम सभा में बड़े पुल निर्माण का प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन को भेजा जाएगा, ताकि पुल निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.

महिमा गावड़ी जैसे कृषि प्रधान गांव की समस्याएं केवल स्थानीय नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं. यदि बड़े पुल का निर्माण, मोबाइल नेटवर्क में सुधार और बाढ़ प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे न केवल ग्रामीणों का जीवन आसान होगा बल्कि जिले की कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु में शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार : हाईकोर्ट

साईंमुंडा गांव में घुसा तेंदुआ, शिकार के लालच में कुएं में गिरा, अलर्ट मोड पर वन विभाग

अमोरा गांव के पास शिवनाथ नदी में मिला युवक का शव, दो दिनों से था लापता

TAGGED:

VILLAGERS SUBMITTED MEMORANDUM
MEMORANDUM TO COLLECTOR
महिमा गावड़ी
नेटवर्क और फसल मुआवजा
DEMAND FOR BRIDGE MOBILE NETWORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.