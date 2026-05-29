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विधायक राम कुमार की गिरफ्तारी की मांग, राज्य प्रशासनिक सेवा की कलम बंद हड़ताल शुरू

सरगुजा : विधायक राम कुमार टोप्पो मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सहित समस्त राजस्व अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदेश में अवकाश लेकर काम बंद कर दिया. कल संघ ने विधायक और उनके लोगों की गिरफ्तारी की मांग की थी और गिरफ्तारी ना होने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी और आज हड़ताल शुरू हो चुकी है.

अंबिकापुर कलेक्टर ऑफिस के बाहर काली पट्टी बांध कर सभी अधिकारी कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर बैठे थे. लिपिक संघ ने भी हड़ताल में समर्थन दिया और काम काज ठप रहा. संघ के लोगों ने जानकारी दी है कि प्रदेश भर में राजस्व कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं. प्रदेश के अन्य जिलों से भी अधिकारी कर्मचारी नायब तहसीलदार तुषार मणिक के समर्थन में अंबिकापुर पहुंचे.

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सरगुजा अपर कलेक्टर का बयान

संघ के लोगों ने स्थानीय राजमोहनी देवी भवन में बैठक की और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की. सरगुजा के अपर कलेक्टर सुनील नायक ने कहा कि ''छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के जिला इकाई सरगुजा के सभी अधिकारियों ने विधायक के कृत्य के विरोध में मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है. घटना के संबंध में जो भी थाने में शिकायत दर्ज है, उस पर अग्रिम कारवाई का हमने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया हुआ है.''

अपर कलेक्टर सुनील नायक ने बताया कि जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए. ऐसी घटना भविष्य में न हो, इसके लिए प्रतीकात्मक विरोध है. उन्होंने कहा कि जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं, सूचना मिली है कि पूरे राज्य भर में उनके द्वारा एक सामूहिक अवकाश लिया गया है, जिसके अंतर्गत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार शामिल हैं. जिले में राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी एक दिन कलमबंद अवकाश पर हैं. हमारे जिले के जितने भी लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं, वो लोग भी आज एक दिन के सामूहिक अवकाश में हैं.