दीपावली से पहले डीए की डिमांड, कर्मचारियों-पेंशनरों को 5% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री को पत्र भेजा है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 5:00 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दीपावली से पहले एरियर सहित डीए देने की मांग की है. फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) एरियर सहित देने की मांग की है.
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है.
फेडरेशन ने पत्र में लिखा है, "भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित देने का वादा किया है.''
केंद्र के समान डीए की मांग
फेडरेशन के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की दर से 5 प्रतिशत कम है.
बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान एरियर सहित किया जाना आवश्यक है: कमल वर्मा,प्रांतीय संयोजक
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग
कमल वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 6 सितंबर को आयोजित प्रांतीय बैठक में डीए पर चर्चा हुई. बैठक में सर्वसम्मति से दीपावली से पहले महंगाई भत्ता जारी करने की मांग को लेकर शासन से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शासन के जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में फेडरेशन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा.