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दीपावली से पहले डीए की डिमांड, कर्मचारियों-पेंशनरों को 5% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दीपावली से पहले एरियर सहित डीए देने की मांग की है. फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) एरियर सहित देने की मांग की है.

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है.