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अलीगढ़ के ऊपरकोट जामा मस्जिद के चंदा, दान और किराए की जांच की मांग, सीएम से की गई शिकायत

भ्रष्टाचार विरोधी सेना एवं राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है.

ऊपरकोट जामा मस्जिद के जांच की मांग.
ऊपरकोट जामा मस्जिद के जांच की मांग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 7:38 PM IST

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अलीगढ़ : ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद में मिलने वाले चंदा, दान और किराए से होने वाली आय की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है. भ्रष्टाचार विरोधी सेना एवं राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है. उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में केशव देव गौतम ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में ऊपरकोट जामा मस्जिद का परिसर पहले हिंदू राजाओं की संपत्ति था, जिसका स्वरूप बदलकर मस्जिद बना दिया गया. उन्होंने पत्र में दावा किया कि मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा 50 से 60 दुकानों से किराया वसूला जा रहा है और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का चंदा एवं दान भी प्राप्त होता है. उन्होंने इन सभी आय स्रोतों की पारदर्शी जांच कराने की मांग की है.

पत्र में यह भी कहा गया है कि मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दुकानों से होने वाली किराया वसूली, चंदे की राशि, परिसर में बने मकानों की स्थिति तथा वहां रहने वाले लोगों का भी सत्यापन कराया जाए. उनका आरोप है कि परिसर में कुछ निर्माण अवैध रूप से किए गए हैं और इसकी भी जांच आवश्यक है. केशव देव गौतम ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि ऊपरकोट क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है.

उन्होंने दावा किया कि यहां प्राचीन काल में स्थानीय राजाओं के महल और ऐतिहासिक संरचनाएं थीं. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एक समिति बनाकर इस संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया और यहां कथित रूप से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन अब तक निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई.

पंडित केशव देव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की किसी उच्च स्तरीय जांच समिति से निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए. गौरतलब है कि अलीगढ़ की ऊपरकोट जामा मस्जिद पहले भी विभिन्न कारणों से सुर्खियों में रही है. ऐसे में इस नए शिकायत पत्र के सामने आने के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है.

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