अब होली में केमिकल नहीं, खिलेंगे पलाश और नीम के रंग: अलवर के हर्बल गुलाल की बढ़ती मांग, इस बार 5 क्विंटल होगा तैयार

अलवर में तैयार हो रही हर्बल गुलाल ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: होली पर रंगों में केमिकल की मिलावट से त्वचा खराब होने की चिंता अब लोगों को सताती है, लेकिन इस समस्या का हल वन विभाग ने ढूंढ लिया है. अलवर में पलाश के फूलों और नीम से तैयार होने वाला हर्बल गुलाल हर साल लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. यही वजह है कि वन विभाग ने इस बार पांच क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार करने का लक्ष्य रखा है. राजस्थान में केवल दो जिले- अलवर और उदयपुर ही ऐसे हैं, जहां वन विभाग हर्बल गुलाल तैयार करता है. अलवर में यह काम 2022 में शुरू हुआ, जब वन कर्मियों को उदयपुर में विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया. अब हर साल होली से पहले यहां पलाश के फूलों से प्राकृतिक गुलाल बनाया जाता है, जो पूरी तरह रसायन मुक्त और त्वचा के लिए सुरक्षित होता है. वनपाल मदनलाल गोठवाल (ETV Bharat Alwar)