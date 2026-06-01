मधुबन में मिट्टी और मार्बल का फर्क! गरीबों के लिए वाइल्ड लाइफ एरिया, अमीरों के लिए सब गुनाह माफ, लोग पूछ रहे सवाल
गिरिडीह के मधुबन में गरीबी और अमीरी के बीच न सिर्फ फर्क दिखता है बल्कि नियम भी अलग-अलग दिखता है. अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट.
Published : June 1, 2026 at 2:52 PM IST
गिरिडीह: मिट्टी और मार्बल दोनों में फर्क है. दोनों का गुण-अवगुण अलग है. दोनों के मूल्यों में भी अंतर है, हालांकि, कानून और संविधान दोनों के उपयोग करने वालों के लिए बराबर है. इन सबों के बीच दोनों को तुलना करने की दृष्टि से लोगों के देखने के अंदाज भी अलग-अलग है. लोग मिट्टी को गरीबी से तो मार्बल को अमीरों की शान से जोड़ कर देखते हैं. यही दृष्टिकोण विश्व प्रसिद्ध मधुबन में भी दिखता है. यहां दिखता है कि कैसे गरीबों के लिए कायदे-कानून की सख्ती बढ़ जाती है और जब बात अमीरों-रसूखदार की आती है तो नियम ताक पर रख दिया जाता है.
यह सब बातें यूं ही नहीं कहा रहा है. इस क्षेत्र के हरेक जुबां पर इस फर्क की चर्चा 27 मई के बाद जोरों पर है. चर्चा मधुबन पंचायत के पारसनाथ की तराईवाले इलाके में अवस्थित आदिवासी टोलों में सड़क नहीं रहने और बीमार महिला के खाट पर लादकर दो-तीन किमी दूर पैदल लाने के बाद से होने लगी है.
दरअसल, 27 मई को जब यह वीडियो सामने आया तो सबसे पहले ईटीवी भारत की टीम यहां पहुंची थी. लगभग तीन किमी तक पैदल ही पथरीला रास्ते पर सफर करना पड़ा. इस तीन और तीन छह किमी की यात्रा ने इन टोलों में रहने वालों का दर्द बता दिया.
इसके बाद जब इन टोलों तक सड़क नहीं बनने के कारणों की पड़ताल की गई तो अधिकारियों ने बताया कि इलाका वन्य प्राणी आश्रयणी (Wild life Sanctuary) है. ऐसे में इस सड़क के बनने में अड़चन है. अधिकारी से यह पूछा गया कि जब पारसनाथ पर्वत ही वन्य प्राणी आश्रयणी है तो दूसरी तरफ सड़क कैसे बनी. इसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं था.
प्राकृतिक नाले का बदला स्वरूप, बना डाला पुल, कार्रवाई शून्य
इस बीच स्थानीय लोगों ने पारसनाथ से निकले प्राकृतिक नाले का मधुबन में अतिक्रमण, स्वरूप बदलने और फिर लाख मनाही के बाद नामी संस्था द्वारा मोटे-मोटे छड़ के साथ बड़ा सा पुल ढालने की चर्चा कर दी. बताया गया कि कैसे मधुबन के, 'इको टूरिज्म' से छेड़छाड़ की गई. प्राकृतिक नाले का स्वरूप बदला गया.
लोगों ने आरोप लगाया कि कुछेक स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से एक बड़ी संस्था को निजी फायदा पहुंचाने के लिए नाले में मोटा-मोटा पिलर डाल कर पुल का निर्माण शुरू किया गया. इसकी शिकायत तत्कालीन डीसी के पास हुई. एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. जांच हुई, फिर वही हुआ जो अब तक होता रहा. जांच के बाद अधिकारी चुप्पी साध कर बैठ गए और संस्था के लोगों ने पूरी सहूलियत के साथ पुल ढाल लिया.
अब तो यह मामला ही ठंडे बस्ते में चला गया. लोग कहते हैं कि जब नदी-नाले को बचाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार लगी रही, इसके बावजूद एक संस्था को इतना छूट दी गयी कि सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया. वहीं जब बात ग्रामीणों की आयी तो नियम कायदे आड़े आ गए.
4 बाई 4 का पुलिया कैसे बन गया 25 फीट का पुल
दरअसल, पारसनाथ से निकली छप्पड़गढ़ नाला पर पुल बनाए जाने से पहले यहां फूल ड्रामा हुआ था. फिल्म की तरह पटकथा लिखी गई थी. पहले 4 बाई 4 की पुलिया बनाने की योजना पारित की गई. ग्राम सभा के माध्यम से योजना को यह कहते हुए पारित किया गया कि पुलिया इसी नाले के वाल्मीकि समाज के मुहल्ले (हाड़ी टोल) में बनायी जाएगी. लेकिन काम हाड़ी टोल में शुरू नहीं किया गया. योजना को दो संस्थाओं के बीच में बनाया जाने लगा. इसकी शिकायत हुई और जांच हुई, फिर भी पुल ढाल दिया गया.
ऐसे में ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को उठाया. सवाल योजना स्थल से लेकर ग्राम सभा पर उठाया गया. सीओ, बीडीओ, जेई, मुखिया, पंचायत सचिव सभी से बयान लिया गया. खबर का असर भी हुआ और योजना को रद्द करते हुए भुगतान पर रोक लगाया गया. इसकी पुष्टि कनीय अभियंता कुमार रजक भी करते हैं.
कुमार रजक कहते हैं, "छप्पड़गढ़ नाला पर 4/4 की पुलिया पारित हुई थी. ग्राम सभा ने योजना तैयार की थी, काम भी शुरू हुआ. इस बीच शिकायत मिली कि पुलिया चयनित स्थान पर नहीं बनायी जा रही है. ऐसे में पंचायत सचिव से जांच करायी गई तो यह पाया गया कि हाड़ी टोल की जगह एक संस्था के बीच में उसी नाले पर बड़ा सा पुल बना दिया गया जो 25 फीट का है. ऐसे में योजना को रद्द करते हुए भुगतान नहीं किया गया."
कार्रवाई या बचाव
वैसे यहां बता दें कि सरकारी नाले का अतिक्रमण करना और उसके स्वरूप में छेड़छाड़ करना सरकार की नजर में अपराध है. मधुबन में ऐसा ही हुआ, फिर कार्रवाई की जगह विभाग खुद को बचाने में लगा रहा और पुल बन गया. कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई. जबकि इससे पहले इसी स्थान पर बनाए गए अस्थायी पुल को तत्कालीन डीसी के आदेश पर तोड़ा गया था.
ऐसे में लोग कहते हैं कि क्या योजना को रद्द करने से नाले के स्वरूप से छेड़छाड़ करने का मामला खत्म हो गया. लोग कहते हैं कि यदि किसी बड़ी संस्था को नियमों से खेलने दिया गया तो गरीब की सड़क के लिए इतना ड्रामा क्यूं किया गया?
"संस्था के बीच में प्राकृतिक नाले पर जिस पुल के निर्माण की बात कही जा रही है, उसमें सरकार का पैसा नहीं लगा है. यदि किसी ने निजी तौर पर किया है तो अंचलाधिकारी इसे संज्ञान में लेते हुए आगे का कदम उठाएंगे." - मनोज कुमार मरांडी, बीडीओ, पीरटांड
ईटीवी भारत लगातार उठाता रहा मामला
यहां यह भी बता दें कि मधुबन में नाला के अतिक्रमण को लेकर ईटीवी भारत ने लगातार खबर प्रकाशित की है. ईटीवी भारत ने 6 मार्च 2023 को "सरकारी नाले पर कब्जे का प्रयास, जांच के दायरे में जैन संस्था" शीर्षक से खबर प्रकाशित की. इसके बाद 13 मार्च 2023 को "पारसनाथ से निकले नाला की साल दर साल घटती गई चौड़ाई, बरसात में लोगों की बढ़ती रही परेशानी " शीर्षक से दूसरी खबर प्रकाशित की थी.
इन दोनों खबर के प्रकाशन के बाद तत्कालीन डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने उस वक्त के अपर समाहर्ता को इस दिशा में तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया था. जिसके बाद पीरटांड के तत्कालीन अंचलाधिकारी ने संस्था को अस्थायी पुल हटाने को कहा, फिर पुल हटाया गया. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ने साफ कहा था कि नाला की नापी होगी और कितने भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, सबको खाली करवाया जाएगा. बावजूद मामला ठंडे बस्ते में चला गया. अब सिस्टम के साथ खेलकर इस नाले पर पुल बनाने का प्रयास किया गया तो स्थानीय लोग फिर मुखर हो गए.
इसके बाद जब बीते वर्ष नाले पर पुलिया बनाने का मामला सामने साया तो ईटीवी भारत ने फिर पूरी सच्चाई दिखायी. पहले 1 मार्च 2025 को 'मधुबन: नाला अतिक्रमण और पुलिया निर्माण, सवालों के घेरे में जिम्मेदारान' शीर्षक से खबर प्रकाशित की. इसके बाद 10 जुलाई 2025 को 'मधुबन में वाल्मीकि समाज के साथ छलावा, पुलिया का सपना दिखाकर संस्था के लिए बना दिया पुल!' शीर्षक से खबर प्रकाशित की तो योजना को रद्द कर दिया गया. हालांकि, अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की गई.
ऐसा भेदभाव क्यों?
पिछले दिनों उक्त नाले के स्वरूप में बदलाव, अतिक्रमण और पुल के निर्माण को लेकर पीरटांड के सीओ हिमांशु ऋषिकेश मरांडी से बात की गई. इनका कहना था कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही कुछ कदम उठाया जाएगा. बहरहाल. अधिकारी क्या कदम उठाते हैं यह तो वही जानें. लेकिन संस्था के लिए पुल और गरीबों के लिए सड़क नहीं, यह बतलाता है कि कैसे मधुबन में लोगों को छला जाता रहा है. अब देखना होगा कि क्या इस मामले को वरीय अधिकारी संज्ञान में लेते हैं. क्या पारसनाथ की तराई में बसे 10 टोले के लोगों को सड़क मिलती है और क्या नाले में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाता है?
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