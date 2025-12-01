ETV Bharat / state

एक हजार घूस दो और करो तीर्थदर्शन, अपात्रों को भी योजना का लाभ, कलेक्टर जनदर्शन में हुई शिकायत

जांजगीर चांपा कलेक्टर जनदर्शन में समाज कल्याण विभाग के बाबू पर गंभीर आरोप लगे हैं.बाबू ने पैसे लेकर अपात्रों को तीर्थदर्शन कराया है.

Demand for action against clerk
एक हजार का घूस दो और करो तीर्थदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : December 1, 2025 at 7:29 PM IST

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला में सोमवार को होने वाले जनदर्शन में 50 लोगों मे अपना आवेदन दिया और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की. इस जनदर्शन में जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेत्री उमा राजेंद्र राठौर ने भी शिकायत लेकर पहुंची. उन्होंने अपने ही विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर शासन की योजना मे घुसखोरी करने का आरोप लगाया. आरोपप शासन की योजना का लाभ दिलाने के लिए पैसा बिना कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया.

बाबू पर जनप्रतिनिधियों का आरोप

जांजगीर चांपा जिला पंचायत की सदस्य उमा राजेंद्र राठौर जिला पंचायत में समाज कल्याण विभाग की सभापति है. उमा ने समाज कल्याण विभाग के बाबू चंद्र प्रकाश राठौर पर राम लला दर्शन में एक- एक हजार रुपये लेकर गरीब हितग्राहियों को दर्शन के लिए भेजने का आरोप लगाया. उमा ने बाबू चंद्र प्रकाश राठौर पर जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने और शासन की योजना की जानकारी नहीं देने के भी आरोप लगाए हैं.

Demand for action against clerk
सभापति समाज कल्याण विभाग ने की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Demand for action against clerk
क्लर्क पर पैसा लेकर तीर्थदर्शन कराने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मामले की जानकारी जिला पंचायत सीईओ और समाज कल्याण विभाग के उप संचालक को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से कलेक्टर से शिकायत की है. समाज कल्याण विभाग में शासन को भी चूना लगाया जा रहा है, जो गाड़ी बिक गई है उस गाड़ी में डीजल डलवाने का बिल लगाया गया है. हमने समाज कल्याण विभाग से इस अनियमितता की जांच की मांग की है- उमा राजेंद्र राठौर, सभापति समाज कल्याण विभाग

एक हजार का घूस दो और करो तीर्थदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

जिला पंचायत के महिला सभापति को जनदर्शन में देखकर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने उनको भीड़ में सुनने के बजाय अलग से सुना. उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है.

Demand for action against clerk
कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया भरोसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे जिलों के लोगों को पात्र बनाकर तीर्थदर्शन

आपको बता दें कि शासन गरीब लोगों को निःशुल्क राम लला दर्शन कराने की योजना चला रही है. इस योजना में समाज कल्याण विभाग गांवों से आवेदन मंगाकर दर्शनर्थियों का चयन करता है. जिला मुख्यालय से बस के माध्यम से बिलासपुर और फिर ट्रेन से अयोध्या भेजा जाता है, इस प्रक्रिया में भी जिला पंचायत सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं.आरोपों में विभाग के बाबू पर एक-एक हजार की रिश्वत लेने की बात कही गई है. यही नहीं दूसरे जिलों के लोगों को पात्र बनाकर दर्शन लाभ देने का आरोप है. जिसकी जांच के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई गई है.

