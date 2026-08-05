नाबालिग आदिवासी लड़कियों के अपहरण करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई, विधायक के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च

नाबालिग आदिवासी लड़कियों के अपहरण करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई, विधायक के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च
पलामू में नाबालिग आदिवासी लड़कियों को अपहरण करने वाले आरोपियों के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर कार्रवाई की मांग की है.
Published : August 5, 2026 at 9:01 AM IST
पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों के अपहरण के मामले में आंदोलन शुरू हुई है. अपहरण के आरोपियों के गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. मंगलवार के देर शाम पांकी के विधायक डॉ शशिभूषण मेहता का नेतृत्व में एक विशाल केंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है
कैंडल मार्च के माध्यम से आदिवासी नाबालिक लड़कियों का अपहरण करने वाले आरोपियों के खिलाफ शख्त कार्रवाई की मांग की गई है. कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया गया है. दरअसल पलामू के पांकी थाना क्षेत्र से दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों का अपहरण हुआ था. अपहरण का जिले के कुछ लोगों पर लगा था. बाद में दोनों नाबालिगों को बरामद कर लिया गया था.
पांकी के विधायक डॉक्टर शशीभूषण मेहता का कहना है कि आंदोलन के दबाव में दोनों नाबालिगों को बरामद कर लिया गया है. लेकिन अपहरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट के तहत भी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और लड़कियों का आनन फानन में पुलिस ने बयान दर्ज करवाया है. जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित के परिजनों को धमका रहे है. विधायक ने कहा कि पुलिस फिर से पीड़ित बच्चियों का कोर्ट में बयान दर्ज करवाएं नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.