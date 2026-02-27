ETV Bharat / state

विधानसभा में उठी बच्चों को सोशल मीडिया की लत से छुटकारे के लिए कानून की मांग

आरक्षित पदों पर गैर जनजाति लोग लगाने का विरोध: डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने जनजाति क्षेत्र में गैर-जनजाति लोगों को आरक्षित पदों पर लगाए जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि शिक्षा सहयोगियों का मानदेय भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डाला जाना चाहिए. मां बाड़ी व शिक्षा समन्वयकों को रिटायर्ड होने पर दस लाख रुपए का पैकेज दिया जाए, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिलती है. विधायक ने कहा कि जनजाति का पैसा जनजाति पर ही खर्च करना है, इसका नियम बना हुआ है, लेकिन जनजाति मंत्री ने गैर-जनजाति वर्ग के शिक्षा सहयोगी व समन्वयक लगाए हुए हैं. घोघरा ने आरोप लगाया कि जैसे ही उनके सवाल का नंबर आया, जनजाति मंत्री सदन से उठकर भाग गए. विधायक घोघरा ने 15 लोगों की सूची लहराते हुए कहा कि ये वे गैर-जनजाति के लोग हैं जो जनजाति पदों पर नियुक्त हैं. जनजाति के लोगों का हक खाया जा रहा है, लेकिन जनजाति मंत्री सदन में जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं. पीलीबंगा विधायक विनोद कुमार ने जिले में धानका जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने का मामला उठाया.

सीएम के शहर के लिए बोलना पड़ रहा है: स्थगन प्रस्ताव पर भरतपुर के विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय और चिकित्सालय की घोषणा पूरी नहीं होने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 से जनाना अस्पताल में ओपीडी का संचालन हो रहा है. पहले 2024 में भूमि का एक बार आवंटन हुआ फिर निरस्त हो गया, अब दोबारा चिह्वांकन हुआ है. गर्ग ने कहा कि जिस तरह से आयुर्वेद कॉलेज के लिए किराए की बिल्डिंग ली गई, इसके लिए भी किराए का भवन लेकर संचालित किया जा सकता है. इसके लिए बजट का आवंटन करें. यह मुख्यमंत्री का गृह नगर है, फिर भी मुझे यह मामला यहां उठाना पड़ रहा है. यह अफसोस की बात होगी. सीएम को आज ही घोषणा करनी चाहिए.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि उन्होंने तय नियम से ज्यादा समय विपक्ष को दिया है, इसलिए कोई यह नहीं सोचे कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है. उन्होंने दोनों पक्षों को दिए गए समय की जानकारी दी. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कल मुख्य सचेतक ने ऐसा कुछ नहीं कहा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे वॉक आउट करने के पीछे की टिप्पणी ठीक नहीं है. इसके बाद सदन में वित्त विनियोग पर चर्चा शुरू हुई. इससे पहले शून्यकाल में शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने बच्चों के लिए मोबाइल उपयोग पर कानून बनाने की बात रखी. यादव ने कहा कि मोबाइल के उपयोग से बच्चे व युवा गैंगस्टर को अपना हीरो मानने लगे हैं, इसलिए बच्चों के डिजिटल उपयोग को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे. इनमें खास तौर से 16 वर्ष से कम आयु के लिए आयु आधारित डिजिटल विनियम, डिफॉल्ट समय सीमा और रात्रिकालीन ऑटो लॉक समय सीमा सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर पैरेंटल कंट्रोल के माध्यम से लागू की जाए. अवांछित कंटेंट पर त्वरित नियंत्रण की व्यवस्था की जाए. ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में 16 वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का कानून बनाया गया है. देश में कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात की सरकारें इस तरह के कानून पर विचार कर रही हैं. पूरे सदन को मिलकर ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिससे बच्चों को इस सोशल मीडिया की लत से छुटकारा मिले और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बचपन बचाया जा सके. विधायक ने इस पर सदन में चर्चा की भी मांग रखी.

जोधपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सोशल मीडिया की बढ़ती लत से बच्चों को बचाने के लिए कानून बनाने की मांग उठी. शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल उपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कानून बनाने की पैरवी की. इस दौरान सदन में गुरुवार के गतिरोध को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष व अध्यक्ष के बीच बहस हुई. विभिन्न विधायकों ने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए और सदन की कार्यवाही हास्य-व्यंग्य के क्षणों के साथ चलती रही.

अनैतिक भू आवंटन से हो रहा पलायन: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पश्चिमी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे लोगों के पलायन का मामला उठाया. विधायक ने खास तौर से गडरा रोड, जैसलमेर, खड़ाल खावड़ के गांव शामिल किए. यहां के लोग गांव व पशुधन पर आश्रित रहते थे, लेकिन आजकल अनैतिक भू आवंटन से पलायन कर रहे हैं. ये लोग पहले के युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में भी डटे रहे, ये राष्ट्रभक्त लोग अपने पूर्वजों की जमीन बचाने के लिए अपनी विचारधारा के लोगों से लड़ने को मजबूर हैं. विकास के नाम पर इनको बेघर करना उचित नहीं है. वे लोग चले जाएंगे तो लाखों की संख्या में गोमाता की सेवा कौन करेगा? सरकार चाहे तो इनको बचाने के लिए सीमावर्ती युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, व्यापारियों को निःशुल्क बिजली दे. भाटी ने तनोट से पदयात्रा कर जयपुर आ रहे पर्यावरण प्रेमियों से बात कर उनकी समस्या का समाधान सरकार द्वारा करने की बात कही.

नदी के प्रवाह में कुछ भी नहीं बने: बिलाड़ा विधायक अर्जुनलाल ने कहा कि लूणी नदी के उद्गम स्थल से जसवंतसागर तक के बीच प्राकृतिक प्रवाह में कोई बांध व एनीकट नहीं बनाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश हैं. नदी के आसपास पुष्कर, मेड़ता व जैतारण, बिलाड़ा, लूणी सहित 9 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में पानी जाता है. इसमें बदलाव होता है तो परेशानी होगी. आनासागर का ओवरफ्लो व अपशिष्ट पानी को रूपनगढ़ ले जाने की सौ करोड़ की घोषणा की गई है. नौ विधानसभा क्षेत्रों के विधायक सीएम से मिल चुके हैं. उन्होंने कहा कि योजना पर स्पष्ट व्याख्या दें एवं पुनर्विचार करें, क्योंकि यह पूरे पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा है. इसको लेकर धरना-प्रदर्शन हो रहा है. जलसंसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा, 'बजट घोषणा दूसरे संदर्भ में है, लूणी नदी के प्राकृतिक बहाव में कोई बदलाव नहीं होगा. पूरे पश्चिमी राजस्थान के विधायकों को मैं आश्वस्त करता हूंं.'

टैट की अनिवार्यता से मुक्त करें: खंडेला विधायक सुभाष मील ने 2011 से पहले के शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा टैट उत्तीर्ण करने की बाध्यता का मामला उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि नियुक्ति के समय के नियम ही माने जाएं, इसके पूर्व में आदेश जारी हुए हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाए. विधायक ने कहा कि 2011 से पहले के शिक्षक पूरी तरह से योग्य हैं, लेकिन इस टेस्ट की बाध्यता से वे व उनके परिवार मानसिक दबाव में हैं. इनकी पुनः परीक्षा करवाना न्यायसंगत नहीं है. इससे हजारों शिक्षकों के परिवारों में चिंता कायम हो गई है. ओसियां विधायक भैराराम ने ग्राम बड़ा कोटेचा स्थित खसरा नंबर 284, 310 को जेडीए द्वारा वन विभाग को देने के निर्णय का मामला उठाते हुए कहा कि यहां सैकड़ों लोग निवासरत हैं. इसे रोका जाए.

सदन में मंत्रियों व अधिकारियों की गैरमौजूदगी रही चर्चा का विषय: तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया. विधायक ने कहा कि निजी अस्पतालों की फीस नियंत्रित करनी जरूरी है. सरकारी डॉक्टर अपने निजी अस्पतालों में काम करते हैं. इस दौरान मंत्री और अधिकारी नहीं होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति की, इस पर विवाद होने लगा. इस पर सचेतक ने कहा कि सीएम कार्यालय का कोई न कोई अधिकारी यहां मौजूद है, जो आप बोल रहे हैं वह सही जगह जाएगा, इसकी चिंता न करें. विधायक ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कफ सिरप से कई मासूमों की मौत हो गई, उसी कंपनी से निःशुल्क दवाइयां सरकारी अस्पताल में बांटी जा रही थीं, यह लापरवाही नहीं, यह अपराध है. विधायक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मिलें, इसके लिए व्यवस्था की जाए.

छोटा कौन, बड़ा कौन: संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष आपस में व्यवधान न हो, इसको लेकर चर्चा कर रहे थे. इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 'अध्यक्ष जी, आप यह बताओ कि उम्र में श्रवण कुमार जी बड़े हैं या आप?' इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, 'आप बताओ', फिर बोले, 'शायद मैं बड़ा हूं'. इस पर डोटासरा ने कहा, 'क्षमा बड़न को चाहिए... आप बड़े हैं.' इस पर देवनानी ने कहा, 'छोटों को भी बड़ों का कहना अनुशासन में मानना चाहिए.' इस पर मुख्य सचेतक ने कहा, 'यह तो तभी होगा जब श्रवणजी अपनी असली जन्म तिथि बताएंगे.' इस पर सदन में ठहाका गूंज उठा.