ETV Bharat / state

पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज; अधिवक्ताओं ने 'बेंच नहीं तो वोट नहीं' के नारे के साथ निकाला रोड मार्च

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के लिए 'न्याय यात्रा'. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में सहारनपुर से न्याय यात्रा शुरू की गई. यह न्याय यात्रा विभिन्न जिलों में पहुंचकर अधिवक्ताओं और आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास कर रही है.

इसी क्रम में न्याय यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां अधिवक्ताओं ने रोड मार्च निकालकर 'बेंच नहीं तो वोट नहीं' का नारा बुलंद किया. इस न्याय यात्रा का अगला बड़ा पड़ाव 2 दिसंबर को दिल्ली का जंतर-मंतर प्रस्तावित है, जहां अधिवक्ताओं की तरफ से धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.