पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज; अधिवक्ताओं ने 'बेंच नहीं तो वोट नहीं' के नारे के साथ निकाला रोड मार्च
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के लिए 'न्याय यात्रा', मुजफ्फरनगर में वकीलों का जोरदार प्रदर्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:03 AM IST
मुजफ्फरनगर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में सहारनपुर से न्याय यात्रा शुरू की गई. यह न्याय यात्रा विभिन्न जिलों में पहुंचकर अधिवक्ताओं और आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास कर रही है.
इसी क्रम में न्याय यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां अधिवक्ताओं ने रोड मार्च निकालकर 'बेंच नहीं तो वोट नहीं' का नारा बुलंद किया. इस न्याय यात्रा का अगला बड़ा पड़ाव 2 दिसंबर को दिल्ली का जंतर-मंतर प्रस्तावित है, जहां अधिवक्ताओं की तरफ से धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
न्याय यात्रा के पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट से रोड मार्च शुरू किया. यह मार्च शिव मूर्ति होते हुए अंसारी रोड के रास्ते आगे बढ़ा. इसमें शामिल अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की और आम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई.
अधिवक्ताओं का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को न्यायिक कार्यों के लिए प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ता है. लंबी दूरी के कारण वादकारियों को आने-जाने में समय और धन खर्च करना पड़ता है. ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने से लाखों लोगों को राहत मिल सकती है.
अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है लेकिन, अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी उठाई, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
न्याय यात्रा और रोड मार्च के माध्यम से अधिवक्ताओं ने सरकार, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों तक अपना संदेश पहुंचाया. 'बेंच नहीं तो वोट नहीं' के नारे के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.
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