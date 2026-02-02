राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर पाबंदी की मांग, बीकानेर में महापड़ाव
खेजड़ी बचाने को लेकर सोमवार से बीकानेर में शुरू हुआ महापड़ाव . शाम को अधिकारियों को बैरंग लौटाया.
बीकानेर: संत समाज की अगुवाई में खेजड़ी के पेड़ बचाने की मांग लेकर सोमवार को बीकानेर शहर के विश्नोई धर्मशाला के सामने महापड़ाव शुरू हुआ. आंदोलनकारियों ने पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में जाने और बिश्नोई धर्मशाला के सामने महापड़ाव की घोषणा की थी, लेकिन देर शाम प्रशासन का संदेश मिलने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही महापड़ाव शुरू कर दिया. आंदोलनकारियों से बात करने शाम को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और एसपी कावेंद्र सिंह सागर पड़ाव स्थल पहुंचे.
आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि सरकार खेजड़ी का पेड़ काटने पर पाबंदी लगाने संबंधी कानून लाए. धरनास्थल पहुंची कलेक्टर और SP ने नया कानून नहीं बनने तक बीकानेर जिले में खेजड़ी कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा. इसे धरनार्थियों ने ठुकरा दिया. इनका कहना था, यह केवल बीकानेर जिले का नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का मामला है. हरियाणा एवं पंजाब से भी लोग यहां आए हैं. इसके बाद अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा.
सरकार बरते गंभीरता: इधर, धरनास्थल पर दिनभर कांग्रेस और भाजपा तथा अन्य नेताओं का जमावड़ा दिखा. बाड़ेमर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पोकरण विधायक प्रताप पुरी महाराज, पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल, पूर्व मंत्री भंवरसिंह भाटी, परसराम बिश्नोई के साथ बड़ी संख्या में संत समाज के लोग भी मौजूद रहे. संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि सरकार को केवल उद्योगपतियों की सरकार नहीं मानकर पर्यावरण प्रेमियों की बात पर काम करना चाहिए.
आंदोलनकारियों में दिखा रोष: आंदोलन संत समाज के अगुवाई में चल रहा है. संतों ने खेजड़ी की कटाई को लेकर साफ किया कि कठोर कानून बनने तक धरना जारी रहेगा. इधर, दिनभर चले घटनाक्रम के बाद शाम को कलेक्टर एवं एसपी धरना स्थल पहुंचे तो लोगों में इस बात पर रोष दिखा कि सरकार दिनभर की आंदोलन के बाद भी कोई ठोस बात नहीं कर रही है. सरकार के ठोस आश्वासन के बिना आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा. लोगों ने नारे भी लगाए.
