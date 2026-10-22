महाधिवेशन के जरिए पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग करेगा वैश्य मोर्चा, रांची में होगा महाजुटान

महाधिवेशन के जरिए पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग करेगा वैश्य मोर्चा, रांची में होगा महाजुटान
'झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा' के बैनर तले कई समूह एकजुट हुए हैं और एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 3:39 PM IST
रांचीः राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग तेज हो गई है. झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले गोलबंद हुए लोग आगामी 30-31अक्टूबर को आयोजित अपने तृतीय महाधिवेशन में 27% आरक्षण, वैश्य आयोग और पिछड़ों पर हो रहे हमले के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं. महाधिवेशन की तैयारी को लेकर गुरुवार झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई.
महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे
वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ने महाधिवेशन को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि यह आयोजन महात्मा गांधी सभागार कांके रोड में होगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और हजारीबाग के विधायक प्रदीप अग्रवाल के अलावा बिहार से भी कई राजनेता उपस्थित होंगे. उन्होंने कहा कि वैश्य मोर्चा के लिए यह महाधिवेशन महायज्ञ के समान है, जिसे सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं.
महाधिवेशन के जरिए सभी वैश्य को एकजुट करने का प्रयास
दो दिवसीय इस महाधिवेशन के जरिए झारखंड में रहने वाले वैश्य समुदाय के सभी 54 जातियों उपजातियों को एक जुट करने की कोशिश की गई है. झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का मानना है कि यह महाधिवेशन ऐतिहासिक होगा जिसमें झारखंड सहित बिहार, दिल्ली हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के कई वैश्य नेता सांसद एवं विधायक शामिल होंगे, जिसमें कई सत्र आयोजित होंगे. 30 अक्टूबर को उद्घाटन सत्र दिन के 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा उसके बाद शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक प्रतिनिधि सत्र होगा.
हितों पर ध्यान देने की मांग
दो दिनों तक चलने वाले इस महाधिवेशन के जरिए राज्य में वैश्यों की स्थिति और राज्य गठन के 25 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी वैश्यों की उपेक्षा एवं अनदेखी पर चिंता व्यक्त की जाएगी साथ ही सरकार को ज्ञापन के माध्यम से राज्य में रहने वाले 40% आबादी के हितों पर ध्यान देने की मांग की जायेगी.
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