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महाधिवेशन के जरिए पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग करेगा वैश्य मोर्चा, रांची में होगा महाजुटान

वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग तेज हो गई है. झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले गोलबंद हुए लोग आगामी 30-31अक्टूबर को आयोजित अपने तृतीय महाधिवेशन में 27% आरक्षण, वैश्य आयोग और पिछड़ों पर हो रहे हमले के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं. महाधिवेशन की तैयारी को लेकर गुरुवार झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई.

महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे