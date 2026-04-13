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आगरा में अग्निवीर भर्ती के नाम पर 1.5 लाख मांगें, मुकदमा दर्ज, आरोपी का मथुरा तक पीछा

आगरा: आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है. भर्ती रैली को लेकर ही ठग भी सक्रिय हो गए हैं. ये अभ्यर्थियों को अग्निवीर बनवाने का झांसा दे हैं. झांसा देकर ठगी की कोशिश का एक और मामला सामने आया है. इसमें एक अभ्यर्थी ने सदर बाजार थाना में शिकायत दर्ज कराई है. जिस पर सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपी का मथुरा तक पीछा किया. मगर, आरोपी हाथ नहीं आया.

अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के रायपुर दलपतपुर निवासी नितेश कुमार ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी. जिसमें नितेश ने लिखा है कि उसने अग्निवीर बनने के लिए लिखित परीक्षा दी. शारीरिक परीक्षा देने अपने दोस्त विपिन चौधरी के साथ आगरा के एकलव्य स्टेडियम में भर्ती देखने आया था. स्टेडियम के पास मुलाकात अमन निवासी नगला बलराम, गौंडा (अलीगढ़) से हुई. एक जिले के होने की वजह से बातचीत हुई. जिसमें अमन ने उसे अग्निवीर बनवाने का झांसा दिया.

नितेश का आरोप है कि आरोपी अमन ने खुद को प्रभावशाली बताकर अग्निवीर भर्ती रैली में पास करवाने और हर तरह की मदद कराने का दावा किया. कहा कि दौड़ और मेडिकल में पास करा देगा. इसके एवज में 1.5 लाख रुपये की मांग की. आरोपी ने कहा कि आर्मी में मेरे कई साथी हैं, जो अफसर हैं. इसलिए, मेरी ऊंची पहुंच है. बातचीत के बाद आरोपी अमन ने रुपये की डिमांड की. जब रुपये अभी नहीं होने की बात कही तो आरोपी ने गारंटी के तौर पर अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे. इनकार किया तो आरोपी अमन ने कहा कि विश्वास करो, काम हो जाएगा. कोई परेशानी नहीं होगी. पीड़ित नितेश ने सदर थाना पुलिस को बताया कि आरोपी की बातों पर संदेह हुआ तो शिकायत करने आया.