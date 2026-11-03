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भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण पर कथित टिप्पणी से मेरठ में सियासी भूचाल: सपा नेताओं ने SSP को सौंपा ज्ञापन

मेरठ/ हमीरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए कथित विवादित बयानों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कथा के दौरान दी गई इस टिप्पणी को लेकर देशभर में विरोध की लहर है.

इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मेरठ में सियासी भूचाल (Photo Credit; ETV Bharat)

एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद सपा नेता एडवोकेट अनुज भड़ाना ने धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज हम कप्तान कार्यालय पर एक शिकायत पत्र लेकर आए थे. धीरेंद्र शास्त्री ने हमारे प्रभु भगवान श्रीकृष्ण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है. उनके खड़े होने के तरीके, गर्दन, कमर और पैरों को टेढ़ा बताया है. यही नहीं, अपने एक तबला वादक से तुलना करते हुए कहा कि वह भगवान कृष्ण से भी अच्छी बांसुरी बजा सकता है.

धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण को 'तुम्हारे वाले और हमारे वाले' कहकर आपस में बांटने का काम किया है और कृष्ण नाम में आने वाले 'र' को कांटा बताया. उन्होंने कहा कि जो आदमी दूसरों का पर्चा निकालता है, उसे अपने पर्चे का नहीं पता कि वह क्या गलतियां कर रहा है.



अनुज भड़ाना ने कहा कि पहले उन्होंने हिंदू-मुस्लिम के नाम पर बांटने की राजनीति की और अब लोग समझ गए हैं, तो वह भगवानों और धामों को आपस में बांटकर सनातनी एकता और सामाजिक सौहार्द को कलंकित करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पुलिस और प्रदेश सरकार इस वीडियो का संज्ञान ले और बाबा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करे".



शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की अपमानजनक और नकारात्मक तुलना से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. सपा नेताओं का कहना है कि उनका विरोध किसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नहीं है, बल्कि धार्मिक मर्यादा और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियों से है.



दूसरी ओर, विवाद बढ़ने के बाद बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है. उनका मकसद भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के बीच भेद पैदा करना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था. वह स्वयं ब्रज और ठाकुरजी के भक्त हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनके भाव से किसी को ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए क्षमा मांगते हैं.