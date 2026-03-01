ETV Bharat / state

फतेहपुर में शिक्षा मित्र सुसाइड केस; परिजनों का मुआवजा और नौकरी की मांग पर हंगामा

फतेहपुर में शिक्षा मित्र सुसाइड केस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फतेहपुर: शिक्षा मित्र अखिलेश कुमार सविता की आत्महत्या मामले में माहौल तनावपूर्ण बना रहा. परिजनों ने मुआवजा और नौकरी की मांग की है. इन मांगों पर प्रशासन से लंबी बातचीत चली. प्रशासन ने प्रदेश सरकार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भेजने पर सहमति जताई है. मृतक के परिजनों की मांग है कि पत्नी मंजू को 1 महीने के भीतर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी दी जाए. बेटे यश को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद रोजगार दिलाने का आश्वासन भी दिया गया. SDM का आश्वासन: SDM प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि तत्काल राहत के तौर पर साढ़े 7.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी. DM को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का पत्र स्वजन को व्हाट्सएप पर भेज दिया गया, लेकिन परिजन उसकी हार्ड कॉपी की मांग पर अड़े रहे. तहसील से हार्ड कॉपी मंगाने की प्रक्रिया के दौरान शव उठाने का प्रयास हुआ तो पुलिस से नोकझोंक और हंगामा हो गया. इसके बाद मौके पर सीओ, तहसीलदार अचलेश कुमार सिंह और नायब तहसीलदार भी पहुंचे. मौके पर SDM के न आने पर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया. शव उठाने पर हंगामा: परिजन शव को वाहन में रखकर गांव ले गए और घर के बाहर रखकर पत्नी को नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग दोहराई. शव उठाने को लेकर बढ़े तनाव के बीच SDM, ASP आदि आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे.