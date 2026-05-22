गिर सकती है शाही जामा मस्जिद की गेट और दीवार!, इंतजामिया कमेटी ने ASI को लिखा पत्र, वकील ने कहा- कोर्ट का लगा है स्टे
संभल शाही जामा मस्जिद के गेट और दीवार को ठीक करने लिए ASI को पत्र लिखकर की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 1:23 PM IST
संभल: यूपी के संभल जिले का शाही जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पत्र लिखकर मुख्य गेट की मरम्मत की मांग की है. हालांकि ASI के अधिवक्ता ने कमेटी की इस मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. कोर्ट के स्टे के चलते कोई भी कार्रवाई केवल न्यायालय की इजाजत मिलने के बाद ही हो सकती है.
मस्जिद में मरम्मत कार्य कराने की मांग
दरअसल ये पूरा मामला जिले के कोतवाली इलाके के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़ा है. इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली ने एएसआई से मांग करते हुए कहा कि मस्जिद का मेन गेट बिल्कुल जर्जर हालत में है. वह किसी भी समय गिर सकता है. इससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है. किसी की जान भी जा सकती है. इसलिए हमने ASI को पत्र लिखा है कि बरसात से पहले इसकी मरम्मत करा दी जाए. इसके साथ ही मेन गेट के बराबर की एक दीवार भी टूटकर गिर गई है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसे भी ठीक कराया जाए. इस संबंध में ASI को ईमेल भी किया गया है.
दो इंतजामिया कमेटी होने का आरोप
वहीं इंतजामिया के मांग पर ASI के अधिवक्ता विष्णु शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि शाही जामा मस्जिद की वास्तविक कमेटी कौन सी है. यहां दो कमेटियां चल रही हैं. एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है, जबकि दूसरी कमेटी ने भी पार्टी बनने के लिए आवेदन दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहले आपसी विवाद को सुलझाया जाए कि जामा मस्जिद कमेटी का संचालन कौन करेगा.
कोर्ट से स्टे लगे होने का हवाला
इसके साथ ही विष्णु शर्मा ने कहा कि दूसरी कमेटी की ओर से ASI को प्रार्थना पत्र देना भी बेमानी है. सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट की सभी कार्यवाहियों पर स्टे लगा हुआ है. इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती. इससे पहले भी इन लोगों ने ASI को रंगाई-पुताई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. जहां तक बिल्डिंग के खस्ता हाल होने की बात है, उसका सर्वे भी हो चुका है. फिलहाल ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई कि भवन बेहद जर्जर हो. अगर किसी मरम्मत की जरूरत होगी तो ASI अपने स्तर से कार्रवाई करेगा.
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