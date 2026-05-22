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गिर सकती है शाही जामा मस्जिद की गेट और दीवार!, इंतजामिया कमेटी ने ASI को लिखा पत्र, वकील ने कहा- कोर्ट का लगा है स्टे

संभल शाही जामा मस्जिद ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: यूपी के संभल जिले का शाही जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पत्र लिखकर मुख्य गेट की मरम्मत की मांग की है. हालांकि ASI के अधिवक्ता ने कमेटी की इस मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. कोर्ट के स्टे के चलते कोई भी कार्रवाई केवल न्यायालय की इजाजत मिलने के बाद ही हो सकती है. मस्जिद में मरम्मत कार्य कराने की मांग दरअसल ये पूरा मामला जिले के कोतवाली इलाके के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़ा है. इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली ने एएसआई से मांग करते हुए कहा कि मस्जिद का मेन गेट बिल्कुल जर्जर हालत में है. वह किसी भी समय गिर सकता है. इससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है. किसी की जान भी जा सकती है. इसलिए हमने ASI को पत्र लिखा है कि बरसात से पहले इसकी मरम्मत करा दी जाए. इसके साथ ही मेन गेट के बराबर की एक दीवार भी टूटकर गिर गई है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसे भी ठीक कराया जाए. इस संबंध में ASI को ईमेल भी किया गया है. दो इंतजामिया कमेटी होने का आरोप