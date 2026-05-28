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डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग, आप पार्टी ने CM को 10 जून का दिया अल्टीमेटम

आम आदमी पार्टी के नेता उत्तम जायसवाल ने 11 जून से आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है.

AAP LEADER ULTIMATUM
डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 7:36 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में 2300 सहायक शिक्षक पद रिक्त होने का दावा सरकार कर रही है. आम आदमी पार्टी नेता उत्तम जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 10 जून तक इन पदों पर नियुक्ति की मांग की है. 10 जून तक अगर डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती है तो 11 जून से आप पार्टी के नेता उत्तम जायसवाल आमरण अनशन पर बैठेंगे.

डीएड अभ्यर्थियों के साथ आप पार्टी

छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है. डीएड के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. DEd अभ्यर्थियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार को 10 जून तक सहायक शिक्षक के रिक्त पद को भरे जाने की चेतावनी दी है.

Demand for appointment of DEd candidates
डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

11 जून से आमरण अनशन की चेतावनी

आप पार्टी के नेता उत्तम जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कहा है "यदि 10 जून तक पात्र डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई. तो वे 11 जून से आमरण अनशन शुरू करेंगे. क्योंकि प्रदेश भर के डीएड अभ्यर्थी 153 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में डीएड महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लगभग 2300 सहायक शिक्षक पद रिक्त हैं. इनमें से करीब 1600 पद आदिवासी महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से जुड़े बताए गए हैं. अभ्यर्थी पिछले 153 दिनों से रायपुर के तूताधरना स्थल पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपने अधिकार और न्याय की मांग कर रहे हैं. लंबे समय से नियुक्ति नहीं मिलने के कारण वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं."

आप नेता के पत्र में ये बातें

उत्तम जायसवाल ने अपने पत्र में दावा किया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी है. उन्होंने इसे अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताया. उन्होंने कहा कि सरकार को न्यायालयों के आदेशों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए.DEd अभ्यर्थियों के आंदोलन को बंद करने के लिए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही जेल भी भेजा था. आंदोलन कर रहे D.ed अभ्यर्थियों को तीन बार जेल भेजा गया और चार दिनों तक हिरासत में रखा गया. इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखा है. अभ्यर्थियों को अब भी उम्मीद है कि सरकार उनके भविष्य को लेकर सकारात्मक निर्णय लेगी."

आप नेता की सरकार से अपील

पत्र में आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई है. इसमें कहा गया है कि नियुक्ति में देरी के कारण कुछ अभ्यर्थी आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने की स्थिति तक पहुंच गये है. सरकार को इस विषय पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए. यह केवल नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि हजारों युवाओं और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है.उन्होंने सरकार से अपील की है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए डी.एड. अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए.

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