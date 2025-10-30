ETV Bharat / state

अवध आसाम एक्सप्रेस में प्रेग्नेंट पैसेंजर को हुई प्रसव पीड़ा, लखनऊ स्टेशन पर महिला ने जुड़वां बच्चों को दिया जन्म

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि डॉक्टरों ने महिला का सुरक्षित प्रसव कराया. महिला ने एक बालक और एक बालिका को जन्म दिया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: ट्रेन संख्या 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस में एक परिवार लालगढ़ से समस्तीपुर की यात्रा कर रहा था. यात्रा के दौरान ट्रेन के लखनऊ स्टेशन पहुंचने से पहले महिला यात्री हीरा देवी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला के परिजनों ने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दी. सूचना मिलते ही उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन के आने के समय आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्था की.

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि महिला यात्री को स्टेशन पर सुरक्षित उतारकर महिला आरपीएफ कर्मियों, उत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय और एमर्जेंसी मेडिकल रूम की चिकित्सक टीम ने तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की. 108 एम्बुलेंस सेवा को भी मौके पर बुलाया गया. एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही चिकित्सक दल ने महिला का सुरक्षित प्रसव कराते हुए दो जुड़वां शिशुओं (एक बालक और एक बालिका) को जन्म दिलाया गया.

Photo Credit: Railway PRO Office
महिला ने जुड़वां बच्चों को दिया जन्म (Photo Credit: Railway PRO Office)

प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि महिला ने स्वयं अस्पताल जाने से इंकार किया और रेलवे की तरफ से प्रदान की गई तत्काल चिकित्सीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया. महिला और उनके परिजन रेलवे के इस सहयोग से काफी खुश हुए. इसके बाद उनका परिवार ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस से अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हो गया.

76 रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया डेवलप करने की योजना को मंज़ूरी, लखनऊ मण्डल के तीन स्टेशन नामित
लखनऊ: देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है. 76 रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया डेवलप करने की योजना को मंज़ूरी मिली है. इस योजना के अंतर्गत उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ, अयोध्या धाम और वाराणसी स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है.

इन होल्डिंग एरिया के माध्यम से स्टेशनों पर दिवाली, छठ और अन्य विशेष अवसरों के दौरान होने वाली अत्यधिक भीड़ का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन होल्डिंग एरिया का निर्माण मॉड्यूलर डिज़ाइन में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्टेशन की स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा.


यह भी पढ़ें- लखनऊ में अब 15 नवंबर से लागू होगी वर्टिकल व्यवस्था, जानिए कैसे होगा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान?

TAGGED:

WOMAN GIVES BIRTH TO TWINS
AVADH ASSAM EXPRESS
DELIVERY PAIN STARTED IN TRAIN
TWINS BIRTH AT LUCKNOW STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.