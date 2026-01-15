ETV Bharat / state

अब डिलीवरी की रफ्तार नहीं, सुरक्षा होगी प्राथमिकता, 10 मिनट में डिलीवरी नियम खत्म, गिग वर्कर्स ने जताया सरकार का आभार

करनाल: देशभर में गिग वर्कर्स की एकजुट आवाज आखिरकार असर दिखा गई. अब सरकार भी गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर सख्त हो गई है. केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी वाले फीचर हटाने का फैसला किया है. इतना ही नहीं, अब Flipkart, Zepto, Swiggy और Zomato भी 10 मिनट वाली सर्विस बंद कर देंगे. ये फैसला उन हजारों डिलीवरी बॉयज के लिए राहत बनकर आया है. जो अब एक समय के दबाव में अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर थे.

गिग वर्कर्स को बड़ी राहत: 10 मिनट की डिलीवरी शर्त ने डिलीवरी बॉय पर असहनीय मानसिक और शारीरिक दबाव बना दिया था. हर ऑर्डर एक रेस बन चुका था, जहां जरा सी देरी पर पेनल्टी, कस्टमर की नाराजगी और कंपनी की सख्ती झेलनी पड़ती थी. इस जल्दबाजी ने सड़क हादसों की आशंका को कई गुना तक बढ़ा दिया था. खासतौर पर सर्दियों में और घने कोहरे के बीच डिलीवरी बॉयज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था. सीमित समय में ऑर्डर पहुंचाने की मजबूरी के चलते कई बार उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करनी पड़ती थी. यही लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम का दबाव कई हादसों और जान गंवाने की वजह बना था.

रंग लाई गिग वर्कर्स की एकजुटता: देशभर में गिग वर्कर्स की हड़ताल ने सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया और 10 मिनट डिलीवरी की बाध्यता को समाप्त कर दिया. यह फैसला सिर्फ नियम में बदलाव नहीं, बल्कि मेहनतकश डिलीवरी बॉय के जीवन की सुरक्षा की दिशा में अहम पहल है. वहीं, सरकार के इस फैसला का करनाल में डिलीवरी बॉय ने खुलकर स्वागत किया है.