ETV Bharat / state

अब डिलीवरी की रफ्तार नहीं, सुरक्षा होगी प्राथमिकता, 10 मिनट में डिलीवरी नियम खत्म, गिग वर्कर्स ने जताया सरकार का आभार

गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी वाले फीचर हटाने का फैसला किया है.

10 मिनट में डिलीवरी नियम खत्म
10 मिनट में डिलीवरी नियम खत्म (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 11:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: देशभर में गिग वर्कर्स की एकजुट आवाज आखिरकार असर दिखा गई. अब सरकार भी गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर सख्त हो गई है. केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी वाले फीचर हटाने का फैसला किया है. इतना ही नहीं, अब Flipkart, Zepto, Swiggy और Zomato भी 10 मिनट वाली सर्विस बंद कर देंगे. ये फैसला उन हजारों डिलीवरी बॉयज के लिए राहत बनकर आया है. जो अब एक समय के दबाव में अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर थे.

गिग वर्कर्स को बड़ी राहत: 10 मिनट की डिलीवरी शर्त ने डिलीवरी बॉय पर असहनीय मानसिक और शारीरिक दबाव बना दिया था. हर ऑर्डर एक रेस बन चुका था, जहां जरा सी देरी पर पेनल्टी, कस्टमर की नाराजगी और कंपनी की सख्ती झेलनी पड़ती थी. इस जल्दबाजी ने सड़क हादसों की आशंका को कई गुना तक बढ़ा दिया था. खासतौर पर सर्दियों में और घने कोहरे के बीच डिलीवरी बॉयज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था. सीमित समय में ऑर्डर पहुंचाने की मजबूरी के चलते कई बार उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करनी पड़ती थी. यही लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम का दबाव कई हादसों और जान गंवाने की वजह बना था.

रंग लाई गिग वर्कर्स की एकजुटता: देशभर में गिग वर्कर्स की हड़ताल ने सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया और 10 मिनट डिलीवरी की बाध्यता को समाप्त कर दिया. यह फैसला सिर्फ नियम में बदलाव नहीं, बल्कि मेहनतकश डिलीवरी बॉय के जीवन की सुरक्षा की दिशा में अहम पहल है. वहीं, सरकार के इस फैसला का करनाल में डिलीवरी बॉय ने खुलकर स्वागत किया है.

डिलीवरी बॉयज ने जताया सरकार का आभार: उन्होंने सरकार के इस फैसले पर संतोष जताया. डिलीवरी बॉय ने कहा कि "हर ऑर्डर के साथ डर लेकर नहीं निकलना पड़ेगा. समय सीमा हटाने से न केवल काम का दबाव कम हुआ है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की भावना भी लौटी है". उन्होंने कहा कि "कई बार 10 मिनट की देरी से कस्टमर ऑर्डर लेने से मना कर देता था. उसका खामियाजा पेनल्टी के रूप में उन्हें भुगतना पड़ता था. अब सरकार के फैसले से उन्हें यह भरोसा मिला है कि उनकी जान, किसी डिलीवरी टाइम से कहीं ज्यादा कीमती है".

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में तेज रफ्तार कार की टक्कर से यूपी निवासी डिलीवरी बॉय की मौत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला, कार सवार युवकों ने लाठी डंडों और तेजधार हथियार से पीटा

TAGGED:

BLINKIT REMOVES 10 MINUTE
DELIVERY SERVICE
गिग वर्कर्स
10 मिनट में डिलीवरी नियम खत्म
DELIVERY BOYS REACTION ON BLINKIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.