बरेली में डिलीवरी बॉय ने खुद को लगाई आग, बाइक को लेकर था विवाद

बरेली: बरेली के बारादरी थाना परिसर में डिलीवरी बॉय ने खुद को आग लगा ली. मंगलवार रात हुई इस घटना से देर रात में हड़कंप मच गया. बता दें कि आग की लपटें उठते ही पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचाया और गंभीर हालत में जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया. हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद युवक रात करीब 12 बजे अस्पताल से चला गया. पुलिस के अनुसार, युवक की पहचान 32 वर्षीय अक्षय कुमार कश्यप निवासी फतेहगंज पश्चिमी के रूप में हुई है. वह शहर में रहकर एक निजी कंपनी में डिलीवरी का काम करता है. जानकारी के अनुसार सोमवार रात वह गंगापुर इलाके में डिलीवरी देने गया है. इस दौरान उसकी बाइक शराब की दुकान के पास खड़ी थी और उसमें चाबी लगी हुई थी. आरोप है कि संजयनगर निवासी एक युवक बाइक लेकर भागने लगा था.