गुरुग्राम में दिनदहाड़े अपहरण, पुलिस ने पीछा कर किडनैपर्स को दबोचा, कान पकड़कर मांगी माफी

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में दिनदहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने डिलीवरी बॉय के अपहरण और उसके साथ मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.

बीच सड़क अपहरण : पीड़ित युवक ने बताया कि वो भिवानी का रहने वाला है और गुरुग्राम स्थित एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है. 21 जनवरी की शाम करीब 5 बजकर 20 मिनट पर वो अपने साथी पंकज के साथ डिलीवरी पूरी कर वापस लौट रहा था. जब वो सुजुकी कंपनी के पास एसबीआई रोड पर पहुंचा, तभी एक स्विफ्ट कार ने उसकी बाइक के सामने अचानक गाड़ी लगा दी. इसी दौरान एक दूसरी कार भी वहां आ गई. दोनों गाड़ियों से जयबीर, अमन और उनके कुछ अन्य साथी उतरे और पीड़ित को जबरन उसकी बाइक से नीचे उतार लिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे जबरन कार में डालकर अपहरण कर लिया.

गुरुग्राम में पैसों के लिए दिनदहाड़े अपहरण (Etv Bharat)

पुलिस ने पीछा कर पकड़ा : इसी दौरान मौके पर पुलिस की ईआरवी टीम पहुंच गई. पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गए और भागने लगे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर अमन और जयबीर को कार सहित काबू कर लिया और पीड़ित युवक को सुरक्षित उनके चंगुल से छुड़ा लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी जयबीर ने दावा किया कि पीड़ित उसका दोस्त है और वर्ष 2024 में उसने अपना ट्रक बेचकर करीब 6 लाख 50 हजार रुपये हासिल किए थे, जो उसकी कार में रखे थे. आरोप है कि पीड़ित ने वो रकम चोरी कर ली थी और वापस नहीं कर रहा था, इसी कारण आरोपियों ने ये साजिश रची. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों का मकसद पीड़ित को डरा-धमकाकर पैसे वसूलना था. हालांकि पीड़ित के साथी पंकज द्वारा समय रहते पुलिस को सूचना दिए जाने से उनकी योजना नाकाम हो गई. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.