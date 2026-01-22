गुरुग्राम में दिनदहाड़े अपहरण, पुलिस ने पीछा कर किडनैपर्स को दबोचा, कान पकड़कर मांगी माफी
हरियाणा के गुरुग्राम में दिनदहाड़े अपहरण का मामला सामने आया है जिसके बाद दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है.
Published : January 22, 2026 at 11:09 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में दिनदहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने डिलीवरी बॉय के अपहरण और उसके साथ मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.
बीच सड़क अपहरण : पीड़ित युवक ने बताया कि वो भिवानी का रहने वाला है और गुरुग्राम स्थित एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है. 21 जनवरी की शाम करीब 5 बजकर 20 मिनट पर वो अपने साथी पंकज के साथ डिलीवरी पूरी कर वापस लौट रहा था. जब वो सुजुकी कंपनी के पास एसबीआई रोड पर पहुंचा, तभी एक स्विफ्ट कार ने उसकी बाइक के सामने अचानक गाड़ी लगा दी. इसी दौरान एक दूसरी कार भी वहां आ गई. दोनों गाड़ियों से जयबीर, अमन और उनके कुछ अन्य साथी उतरे और पीड़ित को जबरन उसकी बाइक से नीचे उतार लिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे जबरन कार में डालकर अपहरण कर लिया.
पुलिस ने पीछा कर पकड़ा : इसी दौरान मौके पर पुलिस की ईआरवी टीम पहुंच गई. पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गए और भागने लगे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर अमन और जयबीर को कार सहित काबू कर लिया और पीड़ित युवक को सुरक्षित उनके चंगुल से छुड़ा लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी जयबीर ने दावा किया कि पीड़ित उसका दोस्त है और वर्ष 2024 में उसने अपना ट्रक बेचकर करीब 6 लाख 50 हजार रुपये हासिल किए थे, जो उसकी कार में रखे थे. आरोप है कि पीड़ित ने वो रकम चोरी कर ली थी और वापस नहीं कर रहा था, इसी कारण आरोपियों ने ये साजिश रची. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों का मकसद पीड़ित को डरा-धमकाकर पैसे वसूलना था. हालांकि पीड़ित के साथी पंकज द्वारा समय रहते पुलिस को सूचना दिए जाने से उनकी योजना नाकाम हो गई. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हरियाणा में तीन मेयर पदों के लिए निकाला गया ड्रा, अंबाला सीट बीसी-बी महिला के लिए रिजर्व, पंचकूला और सोनीपत अनारक्षित
ये भी पढ़ें : "कालनेमि से सावधान रहिए, धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साज़िश", सोनीपत में योगी ने चेताया
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में पालतू कुत्तों के लिए शमशान घाट, एक कॉल पर फ्री में होगा दाह-संस्कार, गोबर के उपलों का होगा इस्तेमाल