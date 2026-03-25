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चंडीगढ़ में ड्यूटी के दौरान नशे में मिला डिलीवरी बॉय, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस

चंडीगढ़ में ड्यूटी के दौरान नशे में डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल हो रहा है.

Delivery boy found drunk on duty in Chandigarh video goes viral
चंडीगढ़ में ड्यूटी के दौरान नशे में मिला डिलीवरी बॉय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 10:23 PM IST

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चंडीगढ़ : सेक्टर-33 के रिहायशी इलाके में एक डिलीवरी बॉय नशे की हालत में सड़क पर खड़ा मिला. उसकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और बार-बार लड़खड़ा रहा था. आसपास के लोगों ने जब ये देखा, तो उन्हें शक हुआ कि युवक नशे में है. युवक अपना बैग लेकर काफी देर तक खड़ा रहा. कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नशे की हालत में डिलीवरी बॉय : घटना के बाद ये मामला चंडीगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है. लोगों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान इस तरह नशे में होना ना सिर्फ खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है. इलाके के लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले गई. पुलिस स्टेशन-34 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतिंदर के मुताबिक, सेक्टर-33 से कॉल आई थी कि एक डिलीवरी बॉय नशे की हालत में खड़ा है और चल भी नहीं पा रहा. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और मेडिकल कराया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई. इंस्पेक्टर सतिंदर ने बताया कि लड़का शराब के नशे में धुत था, हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया.

पुलिस ने की लोगों से अपील : पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. सड़क पर इस हालत में होना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे इलाके की सुरक्षा से जुड़ा मामला है.

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CHANDIGARH DELIVERY BOY DRUNK
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चंडीगढ़ में डिलीवरी बॉय
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