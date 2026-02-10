ETV Bharat / state

रेवाड़ी में डिलीवरी बॉय निकला मोटर चोर, 24 वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा, दूसरे आरोपी की तलाश तेज

रेवाड़ी में डिलीवरी बॉय निकला मोटर चोर ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: जिले में खेतों से पानी की मोटर चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो दिन में डिलीवरी बॉय का काम करता था और रात के समय चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कुल 24 मोटर चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है. सदर थाना पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है. डिलीवरी बॉय की दोहरी जिंदगी: गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरुग्राम के नानकपुरा निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार सुमित दिन में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था, जिससे उसे इलाके की पूरी जानकारी मिल जाती थी. इसी जानकारी का फायदा उठाकर वह रात के समय खेतों में जाकर पानी की मोटर चोरी करता था. आरोपी पिछले करीब एक साल से लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था. 24 वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा (ETV Bharat)