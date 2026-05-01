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डिलीवरी ब्वॉय की तेज रफ्तार ट्रक ने ली जान, हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर फरार

डिलीवरी ब्वॉय की तेज रफ्तार ट्रक ने ली जान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बाइपास रोड में शुक्रवार को डिलीवरी पार्सल पहुंचाने जा रहे डिलीवरी ब्वॉय की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल भेज दिया है. साथ ही केस दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश और मामले की जांच करने में जुट गई है.

हेलमेट के बावजूद नहीं बची जान

जानकारी के मुताबिक मृतक डिलीवरी ब्वॉय विकास देवांगन बाइक पर सवार होकर डिलीवरी पहुंचाने के लिए निकला था. इस दौरान उसने अपने सिर पर हेलमेट भी पहना था. लेकिन बाइपास रोड में वह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया. जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई.

केस दर्ज, ट्रक जब्त, चालक की तलाश जारी