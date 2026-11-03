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पलामू में सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत, एक की हालत गंभीर

सांकेतिक तस्वीर ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी की डिलीवरी बॉय की मौत हो गई. घटना सोमवार की रात 12:00 बजे के बाद की है. इस हादसे में एक दूसरा डिलीवरी बॉय भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है.

दरअसल, ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय विश्वनारायण और विनीत कुमार बाइक से जा रहे थे. इसी क्रम में पुलिस लाइन रोड में सब्जी लदे पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. इस घटना में विश्वनारायण की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि विनीत कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए. विनीत को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है.