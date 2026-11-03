पलामू में सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत, एक की हालत गंभीर

पलामू में सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत, एक की हालत गंभीर
पलामू में एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:05 AM IST
पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी की डिलीवरी बॉय की मौत हो गई. घटना सोमवार की रात 12:00 बजे के बाद की है. इस हादसे में एक दूसरा डिलीवरी बॉय भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है.
दरअसल, ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय विश्वनारायण और विनीत कुमार बाइक से जा रहे थे. इसी क्रम में पुलिस लाइन रोड में सब्जी लदे पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. इस घटना में विश्वनारायण की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि विनीत कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए. विनीत को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार केंद्रित में पुलिस बल मौके पर पहुंची और दुर्घटना में शामिल पिकअप को जब्त कर लिया है. वहीं, पिकअप पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है.
बताया जाता है कि विश्वनारायण के सिर में चोट लगी थी. दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगाया था. टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस लगातार बाइक सवारों से हेलमेट लगाने का आग्रह कर रही है. विश्वनारायण चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो और विनीत कुमार टाउन थाना क्षेत्र के हमीदगंज के रहने वाले हैं. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं.