डिलीवरी बॉय पर चापड़ से हमला, पार्सल एक्सचेंज को लेकर हुआ विवाद, देहरादून का मामला
राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है. प्रेम नगर थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय पर चापड़ से हमला किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 25, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 8:30 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है. यहां दो पक्षों के बीच हुए मामूली सा विवाद खून संघर्ष में बदल गया. इस दौरान पार्सल डिलीवरी करने पहुंचे युवक पर चापड़ से हमला किया गया. बताया जा रहा है कि इस हमले में युवक के कान पर गहरा कट लग गया था. पीड़िता पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.
फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार मामला देहरादून के प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार अटक फार्म तेलपुरा निवासी नवीन कुमार एक डिलीवरी कंपनी में काम करता है. नवीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह स्मीथ नगर क्षेत्र में लोधी नाम के व्यक्ति के घर पार्सल लेकर पहुंचा था.
आरोप है कि इस दौरान ग्राहक ने पार्सल एक्सचेंज करने की बात कही, लेकिन पार्सल डिफेक्ट होने के कारण डिलीवरी बॉय ने एक्सचेंज करने से मना कर दिया. आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने पहले नवीन के साथ मारपीट शुरू कर दी और विवाद बढ़ने पर आरोपी ने डिलीवरी बॉय पर चापड़ से हमला कर दिया, जो उसके कान पर लगा. घटना के बाद घायल युवक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की. वहीं घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.
थाना प्रेमनगर एसएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
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