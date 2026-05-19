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कानपुर में फर्जी डिग्री मामले में एक और गिरफ्तारी, घर-घर मार्कशीट पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय को SIT ने पकड़ा

आरोपी गिरोह के सरगना का भांजा है. फर्जी मार्कशीट की डिलीवरी करने के लिए 10 से 15 हजार रुपये मिलते थे.

पुलिस ने डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:32 PM IST

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कानपुर: फर्जी मार्कशीट मामले में SIT ने वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी राघव सर्राफ फरीदाबाद का रहने वाला है. तलाश में आरोपी के पास से फर्जी मार्कशीट भी मिला है. मामले में आठ आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, 2019 में फर्जी मार्कशीट के गोरखधंधे में मास्टरमाइंड मनीष शामिल हुआ था, इसके बाद मनीष ने अपने भांजे राघव को भी साल 2020 में इस गोरखधंधे में शामिल कर लिया. गिरोह के सदस्य व्हाट्सऐप के जरिए मनीष को मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिमांड भेजते थे, जिसके बाद वह इंदौर के रहने वाले संजय पंजानी को मार्कशीट छापने के लिए देता था.

राघव दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में फर्जी मार्कशीट की डिलीवरी करता था. राघव को हाईस्कूल से ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट डिलीवरी करने के लिए 10 हजार रुपए व माइग्रेशन व प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की मार्कशीट डिलीवरी करने पर 15 हजार रुपए मिलते थे. गिरफ्तारी के समय राघव के पास से लिंग्याज विद्यापीठ फरीदाबाद का एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आईसीआईसीआई बैंक की दो चेक मिली है.

आरोपी के मोबाइल में मार्कशीट, डिग्री व कई सर्टिफिकेट के PDF मिले हैं. राघव ने 65 से ज्यादा मार्कशीट डिलीवर की है. 18 फरवरी 2026 को किदवई नगर पुलिस ने शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कार्यालय में छापेमारी की थी, जिसमें 14 विश्वविद्यालयों और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की एक हजार से ज्यादा मार्कशीट और डिग्री मिली थी. इनमें बीटेक, एमटेक, बीफार्मा, डीफार्मा, एलएलबी के साथ साथ अन्य डिग्री शामिल थीं.

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