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परिसीमन को लेकर बोले मंत्री इरफान अंसारी, पहले वोट चोरी हुआ अब सीट चोरी होगा, झारखंड में नहीं होने देंगे लागू

डॉ इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांचीः केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड सहित देशभर में नये सिरे से लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन (Delimitation) और इसमें 50% बढ़ोत्तरी की मंजूरी, महिला आरक्षण के साथ प्रदान की है. परिसीमन संशोधन बिल संसद के विशेष सत्र के दौरान आगामी 30 नवंबर से लाए जाने की तैयारी है. यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है तो झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जाएंगी.

पुरजोर विरोध करने की अपील