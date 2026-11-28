परिसीमन को लेकर बोले मंत्री इरफान अंसारी, पहले वोट चोरी हुआ अब सीट चोरी होगा, झारखंड में नहीं होने देंगे लागू
परिसीमन पर टिप्पणी करते हुए इरफान अंसारी ने कहा यह भाजपा की साजिश है, जिसके जरिए पार्टी सीटें 'हथियाना' चाहती है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 28, 2026 at 5:51 PM IST
रांचीः केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड सहित देशभर में नये सिरे से लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन (Delimitation) और इसमें 50% बढ़ोत्तरी की मंजूरी, महिला आरक्षण के साथ प्रदान की है. परिसीमन संशोधन बिल संसद के विशेष सत्र के दौरान आगामी 30 नवंबर से लाए जाने की तैयारी है. यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है तो झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जाएंगी.
पुरजोर विरोध करने की अपील
इधर झारखंड में परिसीमन के विरोध में स्वर फूटने लगे हैं राज्य सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ इरफान अंसारी ने साफ शब्दों में कहा है कि इसके जरिए केंद्र की भाजपा सरकार ने बड़ी चाल चली है. हम लोगों ने असम में परिसीमन को देखा है इसक सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा है. वहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, ऐसे में मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा में इसका वह पुरजोर विरोध करें और इसे पास नहीं होने दें.
पहले वोट चोरी हुआ अब सीट चोरी होगाः इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ इरफान अंसारी ने परिसीमन को लेकर विरोध जताते हुए कहा कि देश को इसकी आवश्यकता अभी नहीं थी. पहले वोट चोरी हुआ और अब सीट चोरी भाजपा करने जा रही है. झारखंड एक छोटा प्रदेश है जिसमें हमें आशंका है कि असम की तरह यहां पर भी भाजपा परिसीमन के जरिए सीट चोरी करने का काम करेगी.
पार्लियामेंट में इसे पास नहीं होने देंः इरफान अंसारी
उन्होंने कहा कि आए दिन केंद्र की भाजपा सरकार दर्द पे दर्द दे रही है. कितना हम लोग सहेंगे. इसलिए राहुल गांधी जी से मैं मांग करता हूं कि पार्लियामेंट में इसे पास नहीं होने दे और लोकसभा राज्यसभा में इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए.
डॉ इरफान अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि आनन फानन में कैबिनेट बुलाकर विशेष सत्र के जरिए इसे सरकार पास कराना चाहती है. कम से कम इस मामले में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष से उनकी राय जानना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
यह भाजपा की एक बड़ी साजिश हैः स्वास्थ्य मंत्री
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लाने का प्रयास किया जा रहा है. झारखंड इसका पुरजोर विरोध करेगा, मैं भी इसका विरोध करूंगा. उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिल रही है उसमें मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, आदिवासियों का वोट को बांटा जा रहा है. इससे भाजपा को क्लीन स्वीप मिल जाएगी. झारखंड में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे लागू नहीं होने दें, यह एक बड़ी साजिश है. भाजपा इसलिए सीट बढ़ा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे फायदा मिले.
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