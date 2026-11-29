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बिहार पर परिसीमन का असर: 60 सांसद, 365 विधायक और बदल जाएंगे सारे सियासी समीकरण

बिहार पर परिसीमन का असर ( ETV Bharat )

पटना: देश में सियासी उठापटक का दौर चल रहा है और कई बार बिहार इसका अखाड़ा बन जाता है. इन दिनों परिसीमन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को मूर्त रूप दिया जाना है.

बदलेंगे समीकरण