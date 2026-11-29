बिहार पर परिसीमन का असर: 60 सांसद, 365 विधायक और बदल जाएंगे सारे सियासी समीकरण
Delimitation Bill 2026: संविधान संशोधन विधेयक से बिहार में लोकसभा व विधानसभा सीटें 50% बढ़ेंगी, जिससे राजनीतिक समीकरण और प्रतिनिधित्व बदलेगा. रिपोर्ट-डॉ. रंजीत
Published : November 29, 2026 at 11:31 AM IST
पटना: देश में सियासी उठापटक का दौर चल रहा है और कई बार बिहार इसका अखाड़ा बन जाता है. इन दिनों परिसीमन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को मूर्त रूप दिया जाना है.
बदलेंगे समीकरण
केंद्रीय कैबिनेट ने संविधान के 132वें संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है. बिहार देश में घनी आबादी वाला राज्य माना जाता है और वर्तमान में राज्य की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए इस प्रस्ताव का सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है.
सत्तापक्ष का तर्क
केंद्र सरकार और सत्ताधारी गठबंधन इस बिल को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बता रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने इस मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि, लंबे समय से परिसीमन का मामला लटका पड़ा है और केंद्र की सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है.
"अगले चुनाव में महिलाओं को आरक्षण तभी मिल पाएगा जब परिसीमन बिल पारित हो जाएगा. इस बार हम लोग परिसीमन बिल को पारित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह क्रांतिकारी परिवर्तन होगा." -प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, BJP
दो बार होल्ड पर रहा परिसीमन
दरअसल, देश के अंदर परिसीमन बिल लंबे समय से अटका पड़ा है. अतीत में अब तक दो बार अलग-अलग कारणों से परिसीमन को 25-25 साल के लिए होल्ड किया जा चुका है. पहली बार 1976 में 42वें संशोधन द्वारा वर्ष 2001 तक और दूसरी बार 2001 में 84वें संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए इसे होल्ड पर रखा गया था.
30 नवंबर को पेश होगा प्रस्ताव
लंबित परिसीमन विधेयक 2026 को 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण यह पारित नहीं हो सका था. वर्तमान सरकार ने अब इसे होल्ड पर नहीं रखने का फैसला लिया है. नवंबर के अंत में संशोधित प्रस्ताव को लेकर फिर गतिविधियां तेज हुई हैं और इस बिल को 30 नवंबर को संसद में पेश किया जाएगा.
विपक्ष की आपत्ति और राजद में अलग सुर
विपक्ष का आरोप है कि 50 प्रतिशत सीट बढ़ाने के नाम पर सत्तारूढ़ दल राजनीतिक लाभ के लिए अपने अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगा. राष्ट्रीय जनता दल अपने पुराने स्टैंड पर कायम है, हालांकि पार्टी सांसद सुरेंद्र यादव ने इस बिल के समर्थन में आवाज बुलंद की है. वहीं, पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, कि परिसीमन बिल सरकार जल्दबाजी में ला रही है.
"जनगणना का कार्य चल रहा है और सरकार को जनगणना के हिसाब से इंतजार करके परिसीमन बिल को पारित करना चाहिए था. अगर वर्तमान फॉर्मेट में सरकार परिसीमन बिल लाती है तो हमारी पार्टी बिल का विरोध करेगी. केंद्र की सरकार ने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया है." -एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद
सीटों का नया गणित
परिसीमन बिल पारित होने के बाद बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा और राज्य में लोकसभा की सीटें 40 से बढ़कर 60 होने के आसार हैं. वहीं, विधानसभा की सीटें 243 से बढ़कर 365 तक हो सकती हैं. यानी लोकसभा में 20 और विधानसभा में 122 सीटों की वृद्धि हो सकती है, हालांकि अंतिम आंकड़ा कम या अधिक हो सकता है.
हिस्सेदारी का पेंच
केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के मुताबिक परिसीमन करना चाहती है. मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 7.37 फीसदी है. यदि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में 50 फीसदी बढ़ती हैं और बिहार की सीटें 60 होती हैं, तो कुल 815 सीटों वाले नए सदन में भी बिहार की हिस्सेदारी लगभग 7.36 फीसदी ही रहेगी.
बढ़ सकती हैं सीटें
सरकार के नए प्रस्ताव में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी और मौजूदा सीट अनुपात को 2051 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बनाए रखने का प्रावधान है. हालांकि, यदि सीटों का बंटवारा समान 50 फीसदी वृद्धि के बजाय शुद्ध जनसंख्या के अनुपात में किया गया, तो बिहार की सीटें 60 से अधिक यानी लगभग 69 तक हो सकती हैं.
जमीनी राजनीति पर असर
विधानसभा की सीटें 243 से बढ़कर 365 होने की स्थिति में बिहार की स्थानीय राजनीति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. अभी एक विधायक को औसतन लगभग 4.28 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है. 2011 की आबादी के आधार पर 365 सीटें होने पर यह औसत घटकर लगभग 2.85 लाख रह जाएगा, जिससे जनप्रतिनिधियों का मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ेगा.
नए राजनीतिक चेहरों को मिलेगा अवसर
लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने का मतलब सिर्फ जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ना नहीं है, बल्कि इससे चुनावी रणनीति भी बदलेगी. राज्य में 122 अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्रों के गठन से नए नेताओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा. खासकर पंचायत, नगर निकाय और सामाजिक संगठनों से जुड़े जमीनी नेताओं के लिए विधानसभा तक पहुंचने के नए रास्ते खुल सकते हैं.
जातीय समीकरण और महिला आरक्षण का दांव
बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. नई सीमाओं के निर्धारण से कई क्षेत्रों में जातीय आबादी का अनुपात और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की स्थिति बदल सकती है. इसके अलावा, 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होने पर लोकसभा की करीब 272 सीटों सहित बिहार की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी निर्णायक होगी.
जदयू ने भी किया बिल का पुरजोर समर्थन
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने भी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है. जदयू नेता अरविंद निषाद ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि, नरेंद्र मोदी सरकार ने परिसीमन बिल को कैबिनेट में पारित किया है और जनता दल यूनाइटेड परिसीमन बिल के समर्थन में है.
"हमारे नेता नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है. अगर यह बिल पारित हो जाता है तो महिलाओं को आरक्षण का मसला भी स्पष्ट हो जाएगा और देश भर की महिलाएं सशक्त होंगी." -अरविंद निषाद, जदयू नेता
राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगा बिहार का कद
परिसीमन बिल पारित होने के बाद केंद्र की राजनीति में बिहार की दखल बढ़ जाएगी. बिहार के 20 अतिरिक्त सांसदों की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम साबित हो सकती है. गठबंधन की राजनीति में राज्य के राजनीतिक दलों की मोलभाव करने की क्षमता और राष्ट्रीय मुद्दों पर बिहार के सांसदों की भागीदारी पहले के मुकाबले काफी बढ़ सकती है.
उत्तर और दक्षिण के बीच बिहार की भूमिका
परिसीमन को लेकर देश में उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच तकरार शुरू हो गई है. दक्षिण भारत के कई राज्यों को चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है और उनका राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा. ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं के बीच बिहार जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्य की राष्ट्रीय भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी.
प्रारूप स्पष्ट करने की उठाई मांग
उत्तर और दक्षिण के राज्यों की इसी चिंता का हवाला देते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. अजय पासवान ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, कि परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार ने प्रारूप स्पष्ट नहीं किया है और विपक्ष को भी भरोसे में नहीं लिया है.
"जब बिल का प्रारूप सामने आ जाएगा तब हम लोग तय करेंगे कि समर्थन करना है या फिर विरोध करना है. दक्षिण के राज्यों की चिंता को भी सरकार को देखनी होगी." - डॉ. अजय पासवान, मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस
संवैधानिक जरूरत और सामाजिक संतुलन
सियासी खींचतान के बीच जानकारों का मानना है कि यह विधेयक बिहार जैसे राज्यों के लिए सदन में अधिक प्रतिनिधित्व का द्वार खोलेगा. राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार ने इसके संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, परिसीमन बिल वर्तमान में देश की जरूरत और संवैधानिक प्रावधान भी है. दो बार अलग-अलग कारणों से इसे 25-25 साल के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे पारित करने की हिम्मत दिखाई है.
"इस बिल के पारित होने से महिला आरक्षण का रास्ता साफ होगा और बिहार को सदन में अधिक प्रतिनिधित्व व जातिगत हिस्सेदारी का लाभ मिलेगा." -डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
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