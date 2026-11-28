परिसीमन बिल: राठौड़ बोले, 'दो तिहाई बहुमत से पास होगा बिल', रफीक खान का पलटवार- सरकार के पास बहुमत नहीं
भाजपा इसे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने और सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम बता रही है.
Published : November 28, 2026 at 3:26 PM IST
जयपुर : संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में परिसीमन बिल लाने की केंद्र सरकार की तैयारी के बीच राजस्थान की सियासत में भी घमासान तेज हो गया है. शुक्रवार को मोदी कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया है कि परिसीमन बिल दो तिहाई बहुमत से पारित होगा. वहीं कांग्रेस विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक रफीक खान ने सरकार के पास बहुमत नहीं होने का दावा कर भाजपा को घेरा है. भाजपा जहां महिला आरक्षण और अधिक प्रतिनिधित्व को बिल का आधार बता रही है. वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम बता रही है.
राठौड़ का दावा- संसद में दो तिहाई बहुमत से पारित होगा बिल : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में आधी आबादी महिलाओं की है. आज महिलाएं पायलट बन रही हैं, आईएएस-आईपीएस अधिकारी बन रही हैं और सेना में भी महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. ऐसे में कानून बनाने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका होनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन भी होना चाहिए. परिसीमन समय-समय पर होता रहता है, क्षेत्र का विस्तार होने के साथ आम नागरिकों तक लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव जरूरी है. परिसीमन से सीटें बढ़ती हैं तो अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि जितना दो तिहाई बहुमत चाहिए, वह मिल जाएगा तो कानून बन जाएगा. भाजपा पहले भी संसद में यह बिल पेश कर चुकी है और अब उसी बिल को दोबारा पेश किया जा रहा है. कैबिनेट में बिल को मंजूरी मिल चुकी है. उन्हें उम्मीद है कि सांसद सहयोग करेंगे और बिल पारित होगा.
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'भाजपा को लग रहा है कि जनता उसे सत्ता से हटाने वाली है' : कांग्रेस विधायक रफीक खान ने परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार भेदभाव के आधार पर परिसीमन का बिल लेकर आ रही है. भाजपा को लग रहा है कि पूरे देश में उसके खिलाफ असंतोष का माहौल बन चुका है और जनता ने उसे सत्ता से हटाने का मन बना लिया है. ऐसे में भाजपा को परिसीमन बिल के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है. खान ने कहा कि जब जनता किसी सरकार के खिलाफ फैसला कर लेती है तो परिसीमन जैसे कदमों से भी उसका निर्णय नहीं बदला जा सकता. भाजपा को यह समझना चाहिए कि जनता का मन बन चुका है. चाहे कितने ही परिसीमन बिल लेकर आ जाएं, जनता जो फैसला कर चुकी है, वह उसी के अनुसार मतदान करेगी.
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'परिसीमन के बावजूद पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ' : रफीक खान ने राजस्थान के पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि परिसीमन के बावजूद जनता ने भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया. पंचायत चुनाव शुरू होने के बाद से अब तक कांग्रेस को सबसे बड़ा जनादेश मिला है. इसका मतलब है कि जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे कितना भी परिसीमन बिल लेकर आ जाए, जनता ने जो मन बना लिया है, वह उसी के अनुसार फैसला करेगी. खान ने दावा किया कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उसे राजस्थान की सत्ता से भी जाना पड़ेगा और केंद्र की सत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा.
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'जनगणना और जातिगत जनगणना कब होगी?' : खान ने परिसीमन बिल की प्रक्रिया और समय सीमा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले यह देखना होगा कि मोदी सरकार इस बिल को पारित करा भी पाती है या नहीं, क्योंकि उनके अनुसार सरकार के पास बहुमत नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि सरकार पहले जनगणना कब कराएगी, जातिगत जनगणना कब होगी, परिसीमन कब किया जाएगा और महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा. खान ने कहा कि हर प्रक्रिया की अपनी एक समय सीमा होती है, यदि सरकार अपनी सीमाओं को पार करके काम करना चाहती है तो यह जनता की इच्छाओं के विपरीत होगा. उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले जनता की राय जाननी चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए.
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महिला आरक्षण और परिसीमन पर सियासी जंग तेज : वहीं इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि परिसीमन बिल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई बयानबाजी ने राजस्थान की राजनीति में नया मोर्चा खोल दिया है. भाजपा इसे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने और सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सत्ता बचाने की कोशिश करार दे रही है.
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एक ओर मदन राठौड़ को भरोसा है कि संसद में दो तिहाई बहुमत से बिल पारित होगा, वहीं रफीक खान सरकार के बहुमत पर सवाल उठाते हुए इसे जनता के जनादेश के खिलाफ बता रहे हैं. अब निगाहें संसद के शीतकालीन सत्र पर रहेगी, जहां परिसीमन बिल पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं.