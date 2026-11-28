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परिसीमन बिल: राठौड़ बोले, 'दो तिहाई बहुमत से पास होगा बिल', रफीक खान का पलटवार- सरकार के पास बहुमत नहीं

परिसीमन बिल पर रफीक खान और मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में परिसीमन बिल लाने की केंद्र सरकार की तैयारी के बीच राजस्थान की सियासत में भी घमासान तेज हो गया है. शुक्रवार को मोदी कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया है कि परिसीमन बिल दो तिहाई बहुमत से पारित होगा. वहीं कांग्रेस विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक रफीक खान ने सरकार के पास बहुमत नहीं होने का दावा कर भाजपा को घेरा है. भाजपा जहां महिला आरक्षण और अधिक प्रतिनिधित्व को बिल का आधार बता रही है. वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम बता रही है.