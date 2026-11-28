परिसीमन बिल : गहलोत का आरोप, 'बीजेपी-आरएसएस का स्थायी राज कायम करने की साजिश', जूली ने कही ये बात
अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव के नतीजों को कांग्रेस के विकास कार्यों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जनता की मुहर बताया.
Published : November 28, 2026 at 5:07 PM IST
जयपुर : परिसीमन बिल को लेकर देश की राजनीति में गरमाई बहस के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में जल्दबाजी में परिसीमन बिल ला रही है. इसकी मंशा पूरे देश में ऐसा परिसीमन कराने की है, जिससे बीजेपी और आरएसएस का स्थायी राज कायम हो जाए और चुनाव केवल नाम के रह जाएं. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकसभा में सीटों की संख्या 850 तक ले जाने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा.
गहलोत ने शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश किस दिशा में जाएगा, यह किसी को पता नहीं है. इस गंभीर विषय पर पूरे देश में राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि पिछली बार परिसीमन से जुड़ा बिल लोकसभा में गिर गया था. नए सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है, लेकिन सरकार ने केवल सदन को स्थगित किया और अब अपनी सुविधा के अनुसार सदन बुलाने की तैयारी कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि कैबिनेट में बैठक का प्रस्ताव एक दिन पहले पास किया गया और बिल भी सांसदों को देर रात भेजा गया. ऐसे में सांसदों को बिल पढ़ने और समझने का समय कब मिलेगा? महिला आरक्षण के नाम पर पूरी प्रक्रिया को जल्दबाजी में आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि पूरा देश इसको लेकर चिंतित है.
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'2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन क्यों?' : पूर्व मुख्यमंत्री ने परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आज आईटी का जमाना है. पहले जनगणना में तीन साल तक लग जाते थे, लेकिन अब तकनीक के दौर में प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकता है. सरकार का लक्ष्य 2027 की जनगणना का है, फिर नई जनगणना के आंकड़ों का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? गहलोत ने कहा कि यदि सरकार की मंशा महिला आरक्षण लागू करने की है, तो उसे परिसीमन के नाम पर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने असम में हुए परिसीमन और राजस्थान में नगर निकायों के परिसीमन का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि सरकार पूरे देश में इसी तरह का परिसीमन चाहती है. गहलोत ने आशंका जताई कि इसके जरिए बीजेपी और आरएसएस लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं.
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'जातिगत जनगणना से बचने के लिए 2011 का आधार बनाने की आशंका' : उन्होंने कहा कि सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की बात कही थी, लेकिन अब डर है कि 2027 की जनगणना और सीटों की संख्या बढ़ाने के नाम पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. यदि ओबीसी का सर्वे हो जाता है तो उसके आधार पर प्रतिनिधित्व से जुड़े सवाल भी सामने आएंगे. ऐसे में सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाकर बिल पास करना चाहती है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी इस मामले में चिंता जता चुके हैं. जनता की ओर से यह सुझाव भी आ रहे हैं कि इस प्रक्रिया में विपक्ष का एक सदस्य शामिल किया जाए. सरकार को जल्दबाजी करने के बजाय सभी पक्षों के सुझाव लेने चाहिए और इस पर राष्ट्रीय बहस करानी चाहिए.
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पंचायत चुनाव में देरी को लेकर साधा निशाना : गहलोत ने राजस्थान में पंचायत राज चुनाव में देरी और जिला प्रमुख चुनाव के दौरान दिए गए अंतराल को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने सोच-समझकर संविधान संशोधन करवाए थे, लेकिन राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने में सरकार को ढाई साल लग गए. सरकार ने 22 महीने तक चुनाव टाले और हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव करवाए. सरकार को हार का डर था और चुनाव परिणामों में यह डर सामने आ गया. जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा था और परिसीमन का बहाना बनाकर चुनाव टाले जाते रहे. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव का कार्यक्रम लंबा रखा गया, लेकिन जिला प्रमुख चुनाव में पांच दिन का अंतराल इसलिए दिया गया ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और तोड़फोड़ की जा सके.
डीएमके के समर्थन पर कही ये बात : परिसीमन बिल को लेकर डीएमके के समर्थन देने के फैसले पर भी गहलोत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डीएमके के साथ कोई गद्दारी नहीं की है. कांग्रेस लंबे समय से डीएमके के साथ रही है. स्थानीय राजनीति में कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं, जिनके चलते पार्टियां अलग फैसले लेती हैं. डीएमके के मंत्री चुनाव हार गए थे. पार्टी खुद भी चुनाव में बुरी तरह हार गई थी. ऐसे में उनके अपने राजनीतिक कारण हो सकते हैं. गहलोत ने कहा कि सरकार ने डीएमके और एनसीपी के कई सुझाव दबाव में स्वीकार किए हैं. यदि इस मुद्दे पर देशभर में व्यापक बहस होगी, तो दूसरे राजनीतिक दलों और पक्षों के भी कई सुझाव सामने आएंगे.
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'पूर्व कांग्रेस सरकार के कामों पर मिला वोट' : गहलोत ने पंचायत चुनाव के नतीजों को कांग्रेस के विकास कार्यों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जनता की मुहर बताते हुए कहा कि कांग्रेस को शानदार जनादेश मिला है. जनता आज भी कांग्रेस सरकार के समय गांवों में हुए विकास कार्यों को याद करती है, पानी, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों का लाभ कांग्रेस को चुनाव में मिला है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा ने कई जगह जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश की, जहां पंचायत समिति में भाजपा को केवल एक वोट मिला, वहां भी गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया. नोटिस देने से लेकर दूसरे तरह के दबाव बनाने की कोशिशें की गईं.
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गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर बाड़ाबंदी को बढ़ावा दे रही है और पुलिस भेजकर कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जा रहा है. भरतपुर में भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में परिसीमन के नाम पर बेईमानी की गई और पुलिस के दबाव के जरिए परिणाम प्रभावित करने के प्रयास हुए. इसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया. पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है. उन्होंने दावा किया कि 2029 में मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला अभी तक पूरी तरह नहीं निपटा है. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ. यमुना जल समझौते को लेकर भी भाजपा लगातार भ्रम फैला रही है. सरकार को खुद पता नहीं है कि शेखावाटी में पानी कब आएगा और परियोजना कब शुरू होगी. गहलोत ने यमुना जल समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 1994 में इस संबंध में समझौता हुआ था. उस समय भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे. इसके बाद कांग्रेस और भाजपा की कई सरकारें आईं, लेकिन शेखावाटी तक पानी नहीं पहुंच पाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेखावाटी में भाषण देकर कहते हैं कि कल ही पानी लेकर आ जाएंगे.
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'परिसीमन से जनता पर पड़ेगा आर्थिक बोझ': अलवर में शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस परिसीमन के विरोध में नहीं है, लेकिन परिसीमन के नाम पर सीटों की संख्या बढ़ाकर राजनीतिक हित साधने और जनता पर आर्थिक बोझ डालने की मंशा का विरोध करती है. सरकार सीटों की संख्या 850 तक ले जाना चाहती है, लेकिन इससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ने के साथ उनके वेतन, सुविधाओं, आवास और नई विधानसभाओं के निर्माण पर भी खर्च बढ़ेगा. सदनों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी. यह पैसा किसी नेता की जेब से नहीं, बल्कि जनता के खून-पसीने की कमाई से खर्च होगा. सरकार को पहले बताना चाहिए कि वर्तमान में संसद और विधानसभाओं में जनता के मुद्दों पर कितनी गंभीरता से चर्चा होती है.