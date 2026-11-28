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परिसीमन बिल : गहलोत का आरोप, 'बीजेपी-आरएसएस का स्थायी राज कायम करने की साजिश', जूली ने कही ये बात

मीडिया से बात करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : परिसीमन बिल को लेकर देश की राजनीति में गरमाई बहस के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में जल्दबाजी में परिसीमन बिल ला रही है. इसकी मंशा पूरे देश में ऐसा परिसीमन कराने की है, जिससे बीजेपी और आरएसएस का स्थायी राज कायम हो जाए और चुनाव केवल नाम के रह जाएं. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकसभा में सीटों की संख्या 850 तक ले जाने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा.