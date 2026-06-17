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उत्तराखंड राज्य कर विभाग में तैनात उपनल कर्मियों पर जल्द होगा फैसला, न्याय विभाग के परामर्श का इंतजार

उत्तराखंड राज्य कर विभाग में 72 उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर मंथन जारी, न्याय विभाग की विस्तृत कानूनी राय लेना चाहता है शासन

Uttarakhand Secretariat
उत्तराखंड सचिवालय (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 4:00 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड राज्य कर विभाग में 72 उपनल कर्मियों के भाग्य का फैसला न्याय विभाग के परामर्श के बाद हो पाएगा. उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और दूसरी मांगों को लेकर उत्तराखंड शासन विचार कर रहा है. इसमें कुछ मामले हाईकोर्ट में भी पहुंचे थे, जहां से उनके निस्तारण के भी निर्देश जारी हुए हैं. खास बात ये है कि यहां 72 उपनल कर्मियों को लेकर तकनीकी पेंच फंसने से इनके नियमितीकरण को लेकर दिक्कतें बढ़ गई है.

बता दें कि राज्य कर विभाग में तैनात 72 उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर उत्तराखंड शासन में मंथन तेज हो गया है, लेकिन फिलहाल इन कर्मचारियों के भविष्य पर अंतिम फैसला न्याय विभाग के परामर्श के बाद ही हो सकेगा. कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और हाईकोर्ट के निर्देशों के बीच शासन स्तर पर इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है. हालांकि, तकनीकी अड़चनों के कारण इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है.

राज्य कर विभाग में कार्यरत 72 उपनल कर्मचारी से जुड़ा है मामला: दरअसल, राज्य कर विभाग में सालों से कार्यरत करीब 72 उपनल कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण, समान कार्य के बदले समान वेतन और सेवा संबंधी अन्य लाभों की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों के मुताबिक, विभाग में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, बावजूद इसके उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल पाए हैं. इसी को लेकर कई कर्मचारियों ने शासन को प्रतिवेदन भी सौंपे थे और कुछ मामलों में न्यायालय की शरण भी ली गई थी.

क्या है मांगें? कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान कार्य के बदले समान वेतन, नियमितीकरण, 10 साल से अधिक सेवा देने वालों को एरियर का भुगतान एवं सेवा में कृत्रिम व्यवधानों को समाप्त करना शामिल है. कर्मचारियों का तर्क है कि वे लंबे समय से विभागीय कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उनकी सेवाओं का स्वरूप नियमित कर्मचारियों के समान ही है, इसलिए उन्हें भी समान लाभ मिलना चाहिए.

इसी मुद्दे को लेकर शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग, सैनिक कल्याण विभाग और राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों और उनसे जुड़े कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. हालांकि, विचार-विमर्श के दौरान कुछ तकनीकी और कानूनी जटिलताएं सामने आईं, जिसके चलते राज्य कर विभाग में कार्यरत 72 उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर स्थिति उलझती दिखाई दी.

सबसे बड़ी दिक्कत कर्मचारियों की सेवा अवधि और उसमें आए कृत्रिम व्यवधानों को लेकर सामने आई है. शासन के समक्ष ये सवाल है कि जिन कर्मचारियों की सेवाओं में समय-समय पर ब्रेक रहा है, क्या उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं? यही वो बिंदु है, जिस पर कानूनी राय ली जा रही है.

हाईकोर्ट का आदेश और मामला हुआ जटिल: मामले को और जटिल बनाने वाला एक पहलू हाईकोर्ट के आदेश भी हैं. कर्मचारियों से जुड़े कुछ मामलों में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निस्तारण के निर्देश दिए हैं. वहीं, सरकार इन आदेशों के कानूनी प्रभावों का भी परीक्षण कर रही है. शासन इस बात पर भी विचार कर रहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की जा सकती है.

सरकार की चिंता का मुख्य कारण उपनल कर्मचारियों के संबंध में लागू नियमावली है. सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जारी प्रावधानों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियमितीकरण या समान कार्य के बदले समान वेतन जैसे लाभों के लिए कर्मचारी की सेवा निरंतर और नियमित होनी चाहिए. ऐसे में जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान कृत्रिम व्यवधान या ब्रेक दर्ज हैं, उनके मामलों में कानूनी स्थिति अलग हो सकती है.

न्याय विभाग की विस्तृत कानूनी राय लेना चाहता है शासन: यही वजह है कि शासन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले न्याय विभाग की विस्तृत कानूनी राय लेना चाहता है. न्याय विभाग से मिलने वाले परामर्श के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कर्मचारियों की मांगों को किस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है और किन मामलों में कानूनी बाधाएं मौजूद हैं. इसके बाद ही शासन अंतिम निर्णय लेगा. हालांकि, सभी कर्मचारियों के लिए स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है.

12 नवंबर 2018 है कट ऑफ तिथि: शासन स्तर पर ये भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे उपनल कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित कट ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 तक बिना किसी ब्रेक और निरंतर सेवा दी है, उन्हें नियमितीकरण और समान कार्य के बदले समान वेतन जैसे लाभ दिए जाने पर विचार किया जा सकता है. यानी जिन कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड में निरंतरता मौजूद है, उनके लिए राहत की संभावना बनी हुई है.

वहीं, जिन कर्मचारियों की सेवाओं में समय-समय पर व्यवधान दर्ज हैं, उनके मामलों में कानूनी और तकनीकी परीक्षण अधिक गहनता से किया जा रहा है. शासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी चुनौती उत्पन्न न हो और जो भी निर्णय लिया जाए वह नियमों एवं न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हो.

शासन के अगले कदम पर टिकी उपनल कर्मचारियों की नजर: राज्य कर विभाग में कार्यरत उपनल कर्मचारियों की नजर अब शासन के अगले कदम पर टिकी हुई है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सालों से लंबित उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला होगा. जबकि, शासन कानूनी सलाह और नियमों के दायरे में रहकर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है.

न्याय विभाग की राय बनी अहम कड़ी: फिलहाल, पूरे मामले में न्याय विभाग की राय सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है और उसी के आधार पर तय होगा कि 72 उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण और अन्य मांगों का लाभ मिल पाएगा या नहीं. ऐसे में अब सभी की निगाहें शासन के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में सामने आ सकता है.

"फिलहाल इस पैटर्न में विचार किया जा रहा है. न्याय विभाग के परामर्श का भी इंतजार हो रहा है."- नवनीत पांडे, अपर सचिव, वित्त

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