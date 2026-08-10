दिल्ली AIIMS के 'लॉन्गेविटी कॉनक्लेव' में स्वस्थ जिंदगी को लेकर सवालों पर मंथन, इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
कॉन्क्लेव का फोकस इस बात पर है कि केवल उम्र बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन के वर्षों को बढ़ाना जरूरी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 10, 2026 at 9:07 PM IST
नई दिल्ली: मेडिकल साइंस और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से आज पैदा होने वाले बच्चों की औसत जीवन प्रत्याशा करीब 72 साल या उससे ज्यादा मानी जा रही है. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इंसान कितने साल जिएगा, बल्कि यह है कि जिंदगी के ये अतिरिक्त साल किस तरह गुजरेंगे, बीमारी और लाचारी में या फिर स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जिंदगी के साथ. इसी अहम सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिल्ली के AIIMS में तीन दिवसीय लॉन्गेविटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां देशभर के विशेषज्ञ बढ़ती उम्र को लेकर मंथन कर रहे हैं.
जेरियाट्रिक मेडिसिन यानी बुजुर्गों की चिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञ और AIIMS में जेरियाट्रिक मेडिसिन के फाउंडर प्रोफेसर रहे डॉ. ए.बी. दे ने कहा कि आज अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कम से कम 72 साल तक जीने की उम्मीद की जा सकती है. ऐसे में जो व्यक्ति 70 साल की उम्र तक पहुंच चुका है, उसके जीवन में 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा का समय बाकी हो सकता है. लेकिन सवाल यह है कि ये जिंदगी बीमारी और लाचारी में बीतेगी या व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए अपना काम करता रहेगा, समाज से जुड़ा रहेगा और खुशहाल जीवन जी सकेगा.
इन पहलुओं पर चर्चा: लॉन्गेविटी कॉन्क्लेव का फोकस भी इसी सोच पर है कि सिर्फ उम्र बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन के वर्षों को बढ़ाना जरूरी है. यानी व्यक्ति 70, 80 या 90 साल की उम्र तक पहुंचे तो वह बीमारी और दूसरों पर निर्भरता के बजाय अपनी जिंदगी को सक्रिय तरीके से जी सके. इसी उद्देश्य से कॉन्क्लेव में एजिंग साइंस, हेल्थस्पैन और स्वस्थ उम्र बढ़ने से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं.
तीन दिनों तक चलेगा कार्यक्रम: उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में दिमाग से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं. डिमेंशिया, स्ट्रोक और पार्किंसन जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियां बुजुर्गों की जिंदगी और उनकी कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं. इसी वजह से कॉन्क्लेव में न्यूरोडीजेनेरेटिव डिजीज और खास तौर पर डिमेंशिया पर विशेष फोकस किया जा रहा है. 10 से 12 अगस्त तक चलने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में विशेषज्ञ एजिंग साइंस, न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सपोर्ट और हेल्थस्पैन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. डॉ. ए.बी. दे के मुताबिक, इस विषय पर डॉ. मंजरी त्रिपाठी और डॉ. सुवर्णा अल्लाड़ी जैसे विशेषज्ञ भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और उम्र बढ़ने के साथ दिमाग को स्वस्थ रखने तथा डिमेंशिया जैसी बीमारियों को समझने की दिशा में काम पर बात होगी.
जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर बात: AIIMS के नेशनल सेंटर फॉर एजिंग में उम्र बढ़ने की पूरी प्रक्रिया को समझने पर भी काम किया जा रहा है. विशेषज्ञ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 60, 70, 80, 90 और 100 साल की उम्र में व्यक्ति की जिंदगी किस तरह की होती है और बढ़ती उम्र के साथ उसकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता को किस तरह बेहतर रखा जा सकता है. यानी अब उम्र को सिर्फ एक आंकड़े के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इस बात पर जोर है कि उम्र के हर पड़ाव पर व्यक्ति की जिंदगी कितनी स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण है.
बिहेवियरल साइकोलॉजी पर भी काम: स्वस्थ उम्र बढ़ने का एक अहम पहलू मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव भी है. डॉक्टर ए.बी. दे के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ शरीर की स्थिति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के मन की स्थिति, परिवार और समाज का सपोर्ट सिस्टम भी उतना ही जरूरी है. इसी दिशा में बिहेवियरल साइकोलॉजी को लेकर भी काम किया जा रहा है. अलग-अलग राज्यों में बुजुर्गों की व्यवस्था, ओल्ड एज होम और उनके सपोर्ट सिस्टम का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि बढ़ती उम्र में अकेलेपन और सामाजिक दूरी जैसी समस्याओं से किस तरह निपटा जा सकता है.
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