मरुस्थल की स्वास्थ्य चुनौतियों से 'वन हेल्थ' तक मंथन, बीकानेर में विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव
सम्मेलन में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनस्वास्थ्य रणनीति बनाई जाए.
Published : October 24, 2026 at 6:13 PM IST
बीकानेर : जनस्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 'राज आईएपीएसएम कॉन-26' का शुभारंभ शनिवार को हुआ. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेशभर से आए विशेषज्ञों ने मरुस्थलीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम और 'वन हेल्थ' की अवधारणा पर विचार साझा किए. सम्मेलन में मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखने के साथ ही वैज्ञानिक शोध को आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में पहुंचाने पर जोर दिया गया.
इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में आयोजित इस 15वें वार्षिक सम्मेलन की थीम 'सीमाओं के पार जनस्वास्थ्य का एकीकरण' रखी गई है. सम्मेलन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए केवल उपचार तक सीमित रहने के बजाय रोगों की रोकथाम, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक सहभागिता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को प्राथमिकता देना आवश्यक है.
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'स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो जनस्वास्थ्य रणनीति' : सम्मेलन में मरुस्थलीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष चर्चा हुई. राजस्थान जैसे राज्य में भौगोलिक परिस्थितियां, स्थानीय जरूरतें और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जनस्वास्थ्य की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसे में स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों को समझकर उनके अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं और रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना जरूरी है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि वैज्ञानिक सम्मेलनों के माध्यम से विशेषज्ञों के अनुभवों और नवीन शोध को साझा करने का अवसर मिलता है. अतिरिक्त प्राचार्य डॉ रेखा आचार्य ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य, मरुस्थलीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और 'वन हेल्थ' जैसे विषयों पर आयोजित सत्रों को उपयोगी बताया.
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'स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को कैसे बनाएं उपयोगी' : सम्मेलन के पहले दिन 'मरुस्थलीय क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं' विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई. इसमें डॉ रूपेश कुमार, डॉ अर्चना पालीवाल, डॉ आशुतोष शर्मा और डॉ नीलम कुमार ने भाग लिया. डॉ अरुण कुमार ने सत्र का संचालन किया. चर्चा के दौरान राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को समझने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनस्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ. विशेषज्ञों ने अपने अनुभवों के आधार पर इस बात पर विमर्श किया कि क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों को किस तरह अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है.
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मातृ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत दृष्टिकोण पर व्याख्यान : मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल विषय पर आयोजित वैज्ञानिक सत्र में डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने विशेष व्याख्यान दिया. डॉ रजत वोहरा और डॉ महेंद्र खत्री की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. सत्र का केंद्र मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर देखभाल और सेवाओं को प्रभावी बनाने से संबंधित विषय रहे. विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में वैज्ञानिक जानकारी, स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता के महत्व पर विचार साझा किए.
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'वन हेल्थ' अवधारणा पर वैज्ञानिक सत्र: सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण 'वन हेल्थ' अवधारणा पर आयोजित वैज्ञानिक सत्र रहा. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के सहायक निदेशक डॉ जितेश कुवातड़ा ने 'वन हेल्थ, वन राजस्थान: परिकल्पना से क्रियान्वयन तक' विषय पर व्याख्यान दिया. इसमें मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जुड़ा मानते हुए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई. सम्मेलन में इस दृष्टिकोण को राजस्थान में व्यावहारिक रूप से लागू करने और विभिन्न विभागों की भूमिका को प्रभावी बनाने से जुड़े पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ. भारत और राजस्थान में वन हेल्थ पहल पर आयोजित पैनल चर्चा में डॉ जितेश कुवातड़ा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव शैलजा देवल तथा राज्य रोग निदान प्रयोगशाला के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी लेनिन भट्ट ने भाग लिया.
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शोध को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत : आईएपीएसएम राजस्थान शाखा के अध्यक्ष एवं आईसीएमआर-एनआईएचआर, जोधपुर के निदेशक डॉ पंकज भारद्वाज ने क्रियान्वयन अनुसंधान परियोजनाओं के विस्तार और उनकी निरंतरता पर व्याख्यान दिया. इस सत्र में शोध के निष्कर्षों को व्यवहार में उतारने, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने और अनुसंधान के माध्यम से सामने आए उपयोगी उपायों को जनस्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई. डॉ आनंद पनिजयार ने बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए सामुदायिक सहभागिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी के महत्व पर विचार रखे.
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गैर-संचारी रोगों की रोकथाम में साक्ष्य-आधारित समन्वय पर चर्चा : गैर-संचारी रोगों की सामुदायिक स्तर पर रोकथाम भी वैज्ञानिक सत्रों का महत्वपूर्ण विषय रही. डॉ सिमरन जुनेजा के सत्र में आयुर्वेद, योग, पोषण और प्राकृतिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित समन्वय पर विमर्श हुआ. सत्र में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के प्रयासों में विभिन्न स्वास्थ्य पद्धतियों से संबंधित उपयोगी जानकारियों का वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन करते हुए उन्हें किस प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है.
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पोस्टर और शोधपत्र प्रस्तुतियों में सामने आए अध्ययन : सम्मेलन के दौरान विभिन्न सभागारों में पोस्टर और शोधपत्र प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं. इन प्रस्तुतियों के माध्यम से चिकित्सकों, शिक्षकों और शोधार्थियों ने अपने अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य साझा किए. इससे जनस्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान और शोध संबंधी अनुभवों को साझा करने का अवसर मिला. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की मेजबानी में आयोजित सम्मेलन में श्रीगंगानगर के डॉ एसएस टांटिया मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर और हनुमानगढ़ के बीरबलदास भीमराज राजकीय मेडिकल कॉलेज सहयोगी संस्थान हैं. दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को भी वैज्ञानिक सत्र आयोजित होंगे.