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मरुस्थल की स्वास्थ्य चुनौतियों से 'वन हेल्थ' तक मंथन, बीकानेर में विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर : जनस्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 'राज आईएपीएसएम कॉन-26' का शुभारंभ शनिवार को हुआ. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेशभर से आए विशेषज्ञों ने मरुस्थलीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम और 'वन हेल्थ' की अवधारणा पर विचार साझा किए. सम्मेलन में मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखने के साथ ही वैज्ञानिक शोध को आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में पहुंचाने पर जोर दिया गया.