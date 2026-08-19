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जौ-गेहूं अनुसंधान की भावी रणनीति पर मंथन, दुर्गापुरा में परियोजना समन्वय प्रकोष्ठ की घोषणा

मुख्य अतिथि को दिया खास सम्मान: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव डॉ एमएल जाट रहे. उन्हें वीएस माथुर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ डीके यादव बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे. श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. कार्यक्रम के अंत में निदेशक अनुसंधान डॉ उम्मेद सिंह ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, वैज्ञानिकों एवं आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया.

जयपुर: दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में बुधवार को देश के कृषि वैज्ञानिक गेहूं और जौ अनुसंधान की भावी रणनीति बनाने के लिए इकठ्ठा हुए. श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अधीनस्थ राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में आयोजित 65वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यशाला के दूसरे दिन गेहूं व जौ अनुसंधान कार्यकर्ता बैठक हुई. बैठक में देशभर से आए वैज्ञानिकों व कृषि विशेषज्ञों ने गेहूं और जौ की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने, बदलती जलवायु के अनुरूप फसल सुधार, मृदा एवं जल संरक्षण तथा वर्ष 2047 तक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की भावी अनुसंधान रणनीति पर मंथन किया.

नए समन्वित अनुसंधान केंद्र की घोषणा: डॉ एमएल जाट ने गेहूं और जौ अनुसंधान को और मजबूत करने पर जोर देते हुए राजस्थान में विभिन्न फसलों के लिए नए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की. इसके साथ ही वर्तमान केंद्रों को मजबूत करने की घोषणा की. उन्होंने विज्ञान आधारित, टिकाऊ व संसाधन-दक्ष कृषि प्रणाली विकसित करने को समय की आवश्यकता बताया. इसी क्रम में डॉ एमएल जाट ने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में जौ की फसल को बढ़ावा देने के लिए परियोजना समन्वयक प्रकोष्ठ खोलने की घोषणा की. इससे जौ अनुसंधान, समन्वय एवं तकनीकी गतिविधियों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर: डॉ डीके यादव ने जलवायु परिवर्तन, मिट्टी में बढ़ती क्षारीयता, दोहरे उद्देश्य वाली जौ की किस्मों, जैविक उत्पादन और जैव-सुदृढ़ीकृत किस्मों को अनुसंधान में प्राथमिकता देने पर बल दिया. डॉ पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपलब्धियों एवं विकसित उन्नत किस्मों की जानकारी दी. विभिन्न अनुसंधान केंद्रों की टीमों को गेहूं व जौ की नई किस्मों के विकास के लिए सम्मानित किया गया. तकनीकी पुस्तिकाओं एवं प्रयोगात्मक पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया. सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित गेहूं अनुसंधान परियोजना पुरस्कार जूनागढ़ केंद्र को दिया गया.

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एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधरोपण: कृषि अनुसंधान एवं विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ एमएल जाट को वीएस माथुर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा के निदेशक डॉ सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत अतिथियों द्वारा संस्थान परिसर में पौधारोपण भी किया गया. बैठक में कृषि विश्वविद्यालय कोटा की कुलगुरु डॉ विमला डूकवाल, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु डॉ त्रिभुवन शर्मा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ सुरेंद्र सिंह सहित विभिन्न कॉलेजों के अधिष्ठाता, निदेशक, वैज्ञानिक एवं देशभर से आए गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.