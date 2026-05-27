दिल्ली में मंथन: वैश्विक संकट के दौरान बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर
कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि बदलते वैश्विक हालात में भारत को बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा.
Published : May 27, 2026 at 7:35 PM IST
नई दिल्ली: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है. तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, शेयर बाजार में गिरावट और व्यापार पर बढ़ते खतरे के बीच सवाल उठ रहा है कि ऐसे हालात में भारत खुद को कितना सुरक्षित रख पाएगा. इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी.
दिल्ली के पीएचडी हाउस में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीएचडीसीसीआई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की ओर से “जियोपॉलिटिकल शॉक्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी” विषय पर एक खास कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस कार्यक्रम में देश के कई बैंकिंग विशेषज्ञ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री प्रतिनिधि शामिल हुए. कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर चर्चा हुई. एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक युद्ध या तनाव बना रहता है तो उसका सीधा असर तेल की कीमतों, व्यापार और निवेश पर पड़ता है.
वैश्विक संकट से कैसे बचेगी भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत जैसे देशों के लिए यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि देश बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है. ऐसे में अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ सकती है और आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है. कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार, विदेशी निवेश और बैंकिंग सेक्टर भी ऐसे वैश्विक तनाव से प्रभावित होते हैं. जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है.
मजबूत बैंकिंग सिस्टम आर्थिक संकट के दौरान देश को स्थिर बनाए रखने में मदद करता
एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसे समय में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी बीएफएसआई सेक्टर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है. मजबूत बैंकिंग सिस्टम किसी भी आर्थिक संकट के दौरान देश को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है. कॉन्फ्रेंस में डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में सिर्फ आर्थिक मजबूती ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सुरक्षा भी बहुत जरूरी होगी.
आज दुनिया जिस तरह के जियोपॉलिटिकल तनाव से गुजर रही है, उसका असर ग्लोबल इकॉनमी पर साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे समय में भारत के बीएफएसआई सेक्टर को मजबूत और भविष्य के लिए तैयार बनाना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी वैश्विक संकट का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर कम से कम पड़े. कार्यक्रम के अंत में यह संदेश दिया गया कि बदलते वैश्विक हालात में भारत को अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, ताकि देश की आर्थिक रफ्तार बनी रहे और आम लोगों पर किसी बड़े संकट का असर कम हो.
इसे भी पढ़ेंः