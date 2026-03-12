कौन होगा उप महापौर, हजारीबाग में रस्साकशी तेज, शुक्रवार को होगा शपथ ग्रहण समारोह
हजारीबाग नगर निगम में उप महापौर को लेकर नामों पर मंथन जारी है.
Published : March 12, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 5:34 PM IST
हजारीबाग: चुनाव का शोरगुल थम चुका है. जनता ने अपने पंसदीदा नेता को कुर्सी पर बैठा दिया है. लेकिन हजारीबाग नगर निगम में उप महापौर को लेकर असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है. हजारीबाग की जनता को अपना उप महापौर मिल जाएगा. उप महापौर में दो नाम अधिक सुर्खियों में हैं. पहला मिताली रश्मि और दूसरा निर्विरोध जीत हासिल करने वाले वार्ड पार्षद अविनाश यादव का.
उप महापौर के लिए दो नाम आमने सामने
13 मार्च को कौन हजारीबाग नगर निगम का उप महापौर होगा? इसे लेकर इन दोनों को लेकर बाजार से लेकर दफ्तर तक खूब चर्चा हो रही है. दो नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में है. पहली बार वार्ड पार्षद बनने वाली पार्षद मिताली रश्मि. मिताली रश्मि की बात की जाए तो वह सबसे अधिक शिक्षित वार्ड पार्षदों में एक हैं. जिन्होंने एमबीए कर 10 साल से अधिक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है. खासकर मानव प्रबंधन के क्षेत्र में इन्हें महारथ हासिल है. इकोनॉमिक्स में मिताली झारखंड टॉपर भी रही हैं.
हजारीबाग का विकास मेरा पहला लक्ष्य: मिताली रश्मि
इसके साथ ही शिक्षा के साथ कार्यक्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. इस बार मिताली रश्मि खुद को उप महापौर की रस में खुद को देख रही हैं. वार्ड पार्षद मिताली रश्मि का कहना कि वार्ड पार्षदों का सहयोग मिला तो उप महापौर बन पूरे हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र का विकास होगा. इन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अनुभव का लाभ नगर निगम के लोगों को मिलेगा.
कारोबार के साथ साथ करते हैं समाजसेवा
दूसरा नाम अविनाश यादव है. अविनाश यादव वार्ड 36 से निर्विरोध विजय हुए हैं. समाज में इनकी एक अलग पहचान है. समाजसेवी होने के नाते लोग इन्हें पसंद करते हैं. पेशे से यह कारोबारी हैं. सामाजिक गतिविधि में यह बढ़-चढ़कर पिछले कई सालों से हिस्सा ले रहे हैं. यही कारण है कि वार्ड पार्षदों के बीच भी इनकी एक अलग पहचान है.
13 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह
13 मार्च को हजारीबाग नगर निगम के महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद शपथ ग्रहण करेंगे. अरविंद कुमार राणा हजारीबाग नगर निगम के महापौर निर्वाचित हुए हैं. 36 वार्ड पार्षद भी चुन लिए गए हैं. उप महापौर को वार्ड पार्षद आपस में मतदान प्रक्रिया के जरिए चुनेंगे. यह प्रक्रिया गोपनीय रहेगी. इसे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक का काम 13 मार्च को ही संपन्न हो जाएगा. इसके बाद सभी शपथ लेंगे. शपथ की तैयारी समरणालय भवन में किया गया है.
विकास के लिए सभा पार्षदों का विश्वास जीतना जरूरी: अरविंद राणा
वहीं हजारीबाग के नवनियुक्त महापौर अरविंद राणा ने कहा कि यह बेहद खास दिन होगा जब शपथ लेंगे. इन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से लेकर अब तक मन में नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी. सभी पार्षदों का विश्वास जीतते हुए क्षेत्र का विकास किया जाएगा. जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा. इन्होंने कहा कि हजारीबाग नगर निगम आदर्श नगर निगम बने इसके लिए प्रयास किया जाएगा.
इस क्रम में आदित्य पांडेय, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा समाहरणालय परिसर, हजारीबाग के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह निषेधाज्ञा 13 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 8:00 बजे से शपथ ग्रहण एवं उपमहापौर के निर्वाचन की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी.
