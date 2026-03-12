ETV Bharat / state

कौन होगा उप महापौर, हजारीबाग में रस्साकशी तेज, शुक्रवार को होगा शपथ ग्रहण समारोह

हजारीबाग: चुनाव का शोरगुल थम चुका है. जनता ने अपने पंसदीदा नेता को कुर्सी पर बैठा दिया है. लेकिन हजारीबाग नगर निगम में उप महापौर को लेकर असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है. हजारीबाग की जनता को अपना उप महापौर मिल जाएगा. उप महापौर में दो नाम अधिक सुर्खियों में हैं. पहला मिताली रश्मि और दूसरा निर्विरोध जीत हासिल करने वाले वार्ड पार्षद अविनाश यादव का.

उप महापौर के लिए दो नाम आमने सामने

13 मार्च को कौन हजारीबाग नगर निगम का उप महापौर होगा? इसे लेकर इन दोनों को लेकर बाजार से लेकर दफ्तर तक खूब चर्चा हो रही है. दो नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में है. पहली बार वार्ड पार्षद बनने वाली पार्षद मिताली रश्मि. मिताली रश्मि की बात की जाए तो वह सबसे अधिक शिक्षित वार्ड पार्षदों में एक हैं. जिन्होंने एमबीए कर 10 साल से अधिक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है. खासकर मानव प्रबंधन के क्षेत्र में इन्हें महारथ हासिल है. इकोनॉमिक्स में मिताली झारखंड टॉपर भी रही हैं.

हजारीबाग का विकास मेरा पहला लक्ष्य: मिताली रश्मि

इसके साथ ही शिक्षा के साथ कार्यक्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. इस बार मिताली रश्मि खुद को उप महापौर की रस में खुद को देख रही हैं. वार्ड पार्षद मिताली रश्मि का कहना कि वार्ड पार्षदों का सहयोग मिला तो उप महापौर बन पूरे हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र का विकास होगा. इन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अनुभव का लाभ नगर निगम के लोगों को मिलेगा.

कारोबार के साथ साथ करते हैं समाजसेवा

दूसरा नाम अविनाश यादव है. अविनाश यादव वार्ड 36 से निर्विरोध विजय हुए हैं. समाज में इनकी एक अलग पहचान है. समाजसेवी होने के नाते लोग इन्हें पसंद करते हैं. पेशे से यह कारोबारी हैं. सामाजिक गतिविधि में यह बढ़-चढ़कर पिछले कई सालों से हिस्सा ले रहे हैं. यही कारण है कि वार्ड पार्षदों के बीच भी इनकी एक अलग पहचान है.

13 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह