जोधपुर में मंथन: जात, गोत एवं परिवार का इतिहास बताती है वंशावली...सिमटती परंपरा को बचाने की दरकार
जोधपुर की जेएनवी यूनिवर्सिटी के थार संस्कृति अध्ययन केंद्र में राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी में पहुंचे वंशावली लेखक.
Published : November 13, 2026 at 5:47 PM IST
जोधपुर: इतिहास को जानने के लिए शिलालेख एवं ताम्रपत्र पढ़ने पड़ते हैं. इसी तरह से जाति, गौत्र एवं परिवार का इतिहास देखने को वंशावली देखना होती है. राजस्थान समेत उत्तर भारत में वंशावली की परंपरा सदियां पुरानी है. वंशावली लिखने वाले राव एवं भाट जाति के परिवारों का पालन सिर्फ यजमान का इतिहास लिखने से संभव नहीं होने से समय के साथ यह परंपरा सिमट रही है. इस परंपरा की वर्तमान स्थिति और संरक्षण को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के थार संस्कृति अध्ययन केंद्र ने इनको एक मंच पर लाने को दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें वंशावली के कई लेखक शामिल हो रहे हैं.
राममंदिर मामले में बहियां कोर्ट में पेश: राठौड़ वंश की राजस्थान में वंशावली लिखने वाले लक्ष्मण सिंह राव ने बताया कि वंशावली का महत्व इतना है कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था, तब हमने और जयपुर के वंशावली लेखकों ने हमारी बहियों की जानकारी प्रस्तुत की थी. इस दौरान वंशावली वाचन भी हुआ.
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स्थानीय संस्कृति की द्योतक है वंशावली: आयोजक एवं संस्थान अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉ. महिपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि वंशावली हमारी स्थानीय संस्कृति की द्योतक होती है. इसमें संपूर्ण जानकारियां दर्ज होती है. इसके अभाव में जिन राष्ट्रों के स्थानीय निवासी घट गए, उनकी संस्कृति खतरे में पड़ गई. इसका ताजा उदाहरण यूरोप है. भारत की ऐसी स्थिति नहीं हो, इसलिए वंशावली लेखकों की भूमिका अहम है. हमारे यहां जो परिवर्तन हुआ है, उनकी घर वापसी का बिंदू भी वंशावली से सुलझ सकता है. हमारी सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण जानकारियां वंशावली में निहित है. इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारियां आगे जाती है. इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा हैं.
संरक्षण की दरकार: संगोष्ठी में आए वंशावली लेखकों और विशेषज्ञों ने वंशावली लेखन को संरक्षित करने की दरकार बताई. वंशावली लेखन करने वाले परिवारों के इससे दूरी बनाने को लेकर लक्ष्मण सिंह बोले, आज के समय में यजमानों को अपने परिवार का इतिहास जानने की जरूरत नहीं होती है. ऐसे में हम जैसे परिवारों का पालन प्रभावित होता है, इसलिए लेखक भी दूरी बना रहे हैं. गिने चुने लोग अपने यजमानों के लिए काम कर रहे हैं.
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जमीन के म्यूटेशन में वंशावली की भूमिका : लक्ष्मण सिंह राव ने बताया कि उनके साठ परिवार हैं, जो वंशावली परंपरा से जुड़े हैं. हम राजस्थान से लेकर गुजरात ईडर तक राठौड़ों की वंशावली मेंटन कर रहे हैं. लक्ष्मण सिंह ने बताया कि किसी जमीन का जब म्यूटेशन भरा जाता है तो वंशावली बताई जाती है. ऐसे में सरकार हमसे अधिकारिक जानकारी के रूप से देने की व्यवस्था कर दे तो यह परंपरा जिंदा रह सकती है. इससे विवाद भी कम होंगे.
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