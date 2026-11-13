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जोधपुर में मंथन: जात, गोत एवं परिवार का इतिहास बताती है वंशावली...सिमटती परंपरा को बचाने की दरकार

जोधपुर में वंशावली परंपरा पर चर्चा करते विशेषज्ञ ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: इतिहास को जानने के लिए शिलालेख एवं ताम्रपत्र पढ़ने पड़ते हैं. इसी तरह से जाति, गौत्र एवं परिवार का इतिहास देखने को वंशावली देखना होती है. राजस्थान समेत उत्तर भारत में वंशावली की परंपरा सदियां पुरानी है. वंशावली लिखने वाले राव एवं भाट जाति के परिवारों का पालन सिर्फ यजमान का इतिहास लिखने से संभव नहीं होने से समय के साथ यह परंपरा सिमट रही है. इस परंपरा की वर्तमान स्थिति और संरक्षण को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के थार संस्कृति अध्ययन केंद्र ने इनको एक मंच पर लाने को दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें वंशावली के कई लेखक शामिल हो रहे हैं.