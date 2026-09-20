ETV Bharat / state

निकाय चुनाव नतीजों पर मंथन: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का दावा, 'जोधपुर नगर निगम में BJP का बनेगा मेयर'

मदन राठौड़ और राजेंद्र राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )