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AI से पर्यटन विस्तार पर मंथन; प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण पर जोर, युवाओं में सोलो ट्रैवल का क्रेज

AI से पर्यटन विस्तार पर मंथन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर रविवार को लखनऊ में पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन के बदलते स्वरूप और नई संभावनाओं पर चर्चा हुई. इस दौरान पर्यटन में एआई टूल्स के बेहतर समन्वय की अपील की गई. लोगों से प्राकृतिक स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी अपील की गई कि पर्यटन के दौरान किसी भी प्राकृतिक संसाधन को नुकसान न पहुंचाया जाए.

उत्तर प्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया और एआई के माध्यम से जेनरेशन-जी और जेनरेशन-अल्फा में पर्यटन के प्रति आकर्षण बढ़ा है. युवाओं में अकेले यात्रा करने यानी सोलो ट्रैवल का चलन भी बढ़ रहा है. उन्होंने सोलो ट्रैवल के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई. कार्यक्रम में पर्यटन विशेषज्ञों, होटल और आतिथ्य उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया. विशेषज्ञों ने डिजिटल तकनीक और एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच प्रदेश में पर्यटन के नए अवसर, नवाचार और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया. कार्यक्रम का उद्धाटन. (Photo Credit: ETV Bharat)