दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद तापमान और AQI में गिरावट, आज हल्की बारिश का अनुमान
दिल्ली में बारिश के साथ बदला मौसम,तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को मिली राहत,AQI का लेवल अधिकांश इलाकों में 100 से नीचे
Published : September 12, 2026 at 8:01 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बारिश के साथ मौसम का मिजाज बदला हुआ है. राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और हवा में काफी ठंडक घुल गई. बारिश की वजह से ना केवल तापमान में गिरावट दर्ज की गई, बल्कि गर्मी से लोगों को राहत भी मिली. मौसम विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा. जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक था.IMD के मुताबिक शुक्रवार को शहर के अलग-अलग इलाकों में दर्ज की गई बारिश की बात करें तो शाम 5.30 बजे तक शहर के रिज इलाके में 10.6 मिमी, आयानगर में 10 मिमी, पालम में 4.2 मिमी, लोदी रोड में 2.2 मिमी और सफदरजंग में 1.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
जानें आज दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में आज शनिवार को भी बारिश होने की संभावना जताई गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में बारिश का दौर 13 सितंबर तक जारी रहने की उम्मीद है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार अभी सुबह के समय तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बना है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. इसके बाद आगामी रविवार को विभाग ने शहर में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और सुबह से लेकर दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई है.
VIDEO | Delhi: Cloudy skies in the national capital. Morning visuals from Kartavya Path, India Gate areas.#DelhiWeather #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/98hxpN1RzI
औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक पर एक नजर
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है
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