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दिल्ली के 'अटके' विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, LG के दखल से जमीनों के आवंटन का रास्ता साफ

दिल्ली में डीडीए द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के प्रयास ने लाया रंग

LG के दखल से डीडीए जमीनों के आवंटन का रास्ता साफ
LG के दखल से डीडीए जमीनों के आवंटन का रास्ता साफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 3:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में वर्षों से फाइलों में दबी और विभागों के बीच तालमेल के अभाव में अटकी जनहित की बड़ी परियोजनाओं के लिए अब जमीन का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया है. जिससे राजधानी में पुलिस स्टेशन से लेकर मेट्रो डिपो और बड़े शिक्षण संस्थानों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

तालमेल बना, तो बनी बात

दरअसल, राजधानी में कई परियोजनाएं इसलिए लटकी हुई थीं क्योंकि अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की भारी कमी थी. उपराज्यपाल ने पदभार संभालने के बाद से ही इसे अपनी प्राथमिकता सूची में रखा. उन्होंने विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार बैठकें कीं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फाइलों को बेवजह ना लटकाया जाए. इसका नतीजा यह हुआ कि अब दिल्ली को सुरक्षा, शिक्षा, परिवहन और स्वच्छता के क्षेत्र में नई सौगातें मिलने जा रही हैं.

होलंबी कलां में ई-वेस्ट इको मैनेजमेंट पार्क के लिए 8.5 हेक्टेयर जमीन दी गई
होलंबी कलां में ई-वेस्ट इको मैनेजमेंट पार्क के लिए 8.5 हेक्टेयर जमीन दी गई (ETV Bharat)

सुरक्षा और न्यायपालिका को मिली प्राथमिकता

राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए एलजी ने पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. दिलकुशा बाग, सागरपुर, सुयूरपुर और किशनगढ़ में नए पुलिस थानों के लिए जमीन आवंटित की गई है. साथ ही नरेला में फॉरेंसिक साइंस लैब और इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्टेशनों के लिए जमीन मुहैया कराई गई है. इसके अलावा रोहिणी और शाहदरा में न्यायपालिका के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं की बाधा भी दूर कर दी गई है.

नरेला बनेगा 'एजुकेशन हब'

शिक्षा के क्षेत्र में उपराज्यपाल का जोर राजधानी के बाहरी इलाकों को विकसित करने पर है. नरेला स्थित एजुकेशन हब में प्रमुख शिक्षण संस्थानों को जमीन हैंडओवर की गई है. इसमें गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) को 22.43 एकड़, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) को 12.69 एकड़ और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को 1,200 वर्ग मीटर जमीन मिली है. इसके अलावा ज्वालापुरी में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 4.1 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिससे स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार होगा.

पुलिस स्टेशन से लेकर मेट्रो डिपो की जमीनों के आवंटन का रास्ता साफ
पुलिस स्टेशन से लेकर मेट्रो डिपो की जमीनों के आवंटन का रास्ता साफ (ETV Bharat)

मेट्रो और सीवेज के लिए भी जमीन

शहरी सेवाओं को सुगम बनाने के लिए सनोठ में दिल्ली मेट्रो को डिपो के लिए 20 हेक्टेयर और नरेला में कास्टिंग यार्ड के लिए 16 हेक्टेयर जमीन दी गई है. दिल्ली जल बोर्ड की पानी और सीवेज से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है. 8 अलग-अलग स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशनों के लिए जमीन आवंटित करने के साथ ही 151 बोरवेल लगाने की भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में जल आपूर्ति की समस्या में सुधार होगा.

पर्यावरण और सफाई पर डबल अटैक

राजधानी में कचरा प्रबंधन को लेकर एलजी ने विशेष दिलचस्पी दिखाई है. होलंबी कलां में ई-वेस्ट इको मैनेजमेंट पार्क के लिए 8.5 हेक्टेयर जमीन दी गई है. वहीं, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरे से ऊर्जा बनाने के काम में तेजी लाने के लिए एमसीडी को 20 एकड़ से अधिक जमीन सौंपी गई है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल दिल्ली की सूरत बदलेगी, बल्कि आम लोगों की रोजाना की परेशानियां भी कम होंगी.

अलॉट की गई ज़मीन की जानकारी इस प्रकार है...

सामुदायिक कल्याण और पर्यावरण:

  • द्वारका सेक्टर-19 और मंगलापुरी में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए कम्युनिटी हॉल
  • आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 112 NOC और अटल कैंटीन के लिए 5 NOC जारी किए गए.
  • होलाम्बी कलां में ई-वेस्ट इको मैनेजमेंट पार्क के लिए 8.5 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट की गई.
  • गाजीपुर में MCD को 10 एकड़ ज़मीन सौंपी गई और वेस्ट-टू-एनर्जी व बायो-मेथेनाइज़ेशन सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त 10.4 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई.

सुरक्षा और आवास:

  • दिलकुशा बाग, सागरपुर, सुयूरपुर और किशनगढ़ में पुलिस स्टेशन.
  • नरेला में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी.
  • धीरपुर (1,500 वर्ग मीटर) और ताहिरपुर (2,100 वर्ग मीटर) में इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टेशन.
  • रोहिणी और शाहदरा में न्यायपालिका के कर्मचारियों के लिए आवास

शहरी सेवाएं:

  • सनोठ में मेट्रो डिपो के लिए DMRC को 20 हेक्टेयर और नरेला में कास्टिंग यार्ड के लिए 16 हेक्टेयर ज़मीन दी गई.
  • MCD को 24 फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन साइट्स अलॉट की गईं.
  • 8 जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए ज़मीन; DJB को 151 बोर-वेल की मंज़ूरी दी गई.
  • DJB को जोंटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और संगम विहार में अंडरग्राउंड टैंक के लिए ज़मीन अलॉट की गई.

शिक्षा:

  • जवाहर नवोदय विद्यालय, ज्वालापुरी - 4.1 एकड़.
  • दिल्ली सरकार को शालीमार बाग (4,000 वर्ग मीटर) और करावल नगर (1,110 वर्ग मीटर) में स्कूल बनाने के लिए ज़मीन दी गई.
  • नरेला के एजुकेशन हब में GGSIPU के लिए 22.43 एकड़, DTU के लिए 12.69 एकड़ और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए 1,200 वर्ग मीटर ज़मीन अलॉट की गई.

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