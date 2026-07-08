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दिल्ली के 'अटके' विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, LG के दखल से जमीनों के आवंटन का रास्ता साफ

LG के दखल से डीडीए जमीनों के आवंटन का रास्ता साफ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में वर्षों से फाइलों में दबी और विभागों के बीच तालमेल के अभाव में अटकी जनहित की बड़ी परियोजनाओं के लिए अब जमीन का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया है. जिससे राजधानी में पुलिस स्टेशन से लेकर मेट्रो डिपो और बड़े शिक्षण संस्थानों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

तालमेल बना, तो बनी बात

दरअसल, राजधानी में कई परियोजनाएं इसलिए लटकी हुई थीं क्योंकि अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की भारी कमी थी. उपराज्यपाल ने पदभार संभालने के बाद से ही इसे अपनी प्राथमिकता सूची में रखा. उन्होंने विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार बैठकें कीं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फाइलों को बेवजह ना लटकाया जाए. इसका नतीजा यह हुआ कि अब दिल्ली को सुरक्षा, शिक्षा, परिवहन और स्वच्छता के क्षेत्र में नई सौगातें मिलने जा रही हैं.

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सुरक्षा और न्यायपालिका को मिली प्राथमिकता

राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए एलजी ने पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. दिलकुशा बाग, सागरपुर, सुयूरपुर और किशनगढ़ में नए पुलिस थानों के लिए जमीन आवंटित की गई है. साथ ही नरेला में फॉरेंसिक साइंस लैब और इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्टेशनों के लिए जमीन मुहैया कराई गई है. इसके अलावा रोहिणी और शाहदरा में न्यायपालिका के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं की बाधा भी दूर कर दी गई है.

नरेला बनेगा 'एजुकेशन हब'

शिक्षा के क्षेत्र में उपराज्यपाल का जोर राजधानी के बाहरी इलाकों को विकसित करने पर है. नरेला स्थित एजुकेशन हब में प्रमुख शिक्षण संस्थानों को जमीन हैंडओवर की गई है. इसमें गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) को 22.43 एकड़, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) को 12.69 एकड़ और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को 1,200 वर्ग मीटर जमीन मिली है. इसके अलावा ज्वालापुरी में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 4.1 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिससे स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार होगा.