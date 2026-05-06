दिल्ली का एक और चिल्ड्रन पार्क बनकर तैयार, बच्चों को आकर्षित कर रहा स्पाइडर मैन
नेहरू एंक्लेव इलाके में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से दिल्ली में सातवां चिल्ड्रन पार्क तैयार, केंद्रीय मंत्री ने किया पार्क का उद्घाटन
Published : May 6, 2026 at 12:52 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चारों तरफ दिन प्रतिदिन बड़ी-बड़ी बिल्डिंग और बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक दशक पहले जो खाली जमीन दिखाई देती थी आज उन सभी जमीनों पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं. ऐसे में दिल्ली में ग्राउंड न होने की वजह से बच्चों के खेलने पर संकट आ गया था. लेकिन अब दिल्ली सरकार और नगर निगम के द्वारा बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रन पार्क डेवलप किए जा रहे है. नेहरू एंक्लेव इलाके में बड़े भूभाग पर चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है.
पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम कालकाजी इलाके में पहुंचे हैं जहां पर नगर निगम के द्वारा 1 करोड़ 20 लाख की लागत से चिल्ड्रन पार्क का डेवलपमेंट किया गया है. यह पार्क अमृत काल फंड के अंतर्गत विकसित किया गया है. इस पार्क के अंदर कई प्रकार के बच्चों के झूलने के लिए झूले लगाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इंसेक्ट झूले भी लगाए गए हैं जो इस पार्क को खास बनाता है. आज जो यह दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है वह दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होने की वजह से हो रहा है.
दिल्ली सरकार और नगर निगम के द्वारा बनाया गया पार्क
दिल्ली सरकार और नगर निगम के द्वारा बच्चों को खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क डेवलप कर रही है. यह चिल्ड्रन पार्क नेहरू प्लेस मार्केट और रिंग रोड के समीप बनाया गया है. वहीं बगल में नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन है जहां से दिल्ली के किसी भी इलाके से बच्चे छुट्टियों में इस पार्क का आनंद ले सकते हैं. आसपास के बच्चों के खेलने के लिए सबसे अच्छा पार्क है. जहां कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं. माउंटेनिंग करने के लिए माउंट डेवलप किया गया है. तो वही इस पार्क में स्पाइडर-मैन और डोरेमोन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
बता दें कि इस पार्क का निर्माण कालकाजी से निगम पार्षद और सेंट्रल जोन की चेयरमैन योगिता सिंह के नेतृत्व में किया गया है. पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा कहा कि ये पार्क बच्चों के लिए मोबाइल की दुनिया से निकलकर खेलने का मुख्य साधन होगा. नवनिर्मित इस चिल्ड्रन पार्क में आधुनिक खेल उपकरण, सुरक्षित खेल संरचनाओं, हरित क्षेत्र तथा बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे यह बच्चों के परिवारों के लिए भी एक सुखद एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा.
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