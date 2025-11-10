ETV Bharat / state

कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, दिल्ली दंगा मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट का जांच का आदेश निरस्त

अदालत ने इस मामले में 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

KAPIL MISHRA DELHI RIOTS
कपिल मिश्रा (SOURCE: PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को निरस्त कर दिया है.

स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने जांच के आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान इस मामले के मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें रखी थीं. उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश कानून-सम्मत था. इसके पहले सेशंस कोर्ट ने 9 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था.

सेशंस कोर्ट में कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर किया था. बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने ये आदेश दिया था.

इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय आरोप हैं और इसकी जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कही थी ये बात
इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि या तो जांच अधिकारी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जांच नहीं की या उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी कपिल मिश्रा सार्वजनिक व्यक्ति है और उसके बारे में ज्यादा जांच की जरुरत है. क्योंकि ऐसे लोग जनता के मत को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं. सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को संविधान के दायरे में रहने की उम्मीद की जाती है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह के बयान दिए गए हैं वे सांप्रदायिक सद्भाव पर बुरी तरह असर डालते हैं. ऐसे बयान अलोकतांत्रिक होने के साथ साथ देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर हमला है. ऐसे बयान संविधान के मूल चरित्र का खुला उल्लंघन है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भाव से जुड़ा हुआ है. ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है. आरोपी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाने का हक है वैसे ही उस पर सांप्रदायिक सद्भाव को संरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी है.

बता दें कि कपिल मिश्रा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत मोहम्मद इलियास ने दायर की थी.

ये भी पढ़ें- 2020 के दंगों में जांच करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ कपिल मिश्रा की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

ये भी पढ़ें- कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

TAGGED:

KAPIL MISHRA NEWS TODAY
DELHI MINISTER KAPIL MISHRA
DELHI RIOTS 2020 KAPIL MISHRA
KAPIL MISHRA DELHI RIOTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.