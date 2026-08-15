80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं, शहीदों को किया नमन,गूंजा ‘विकसित भारत’ का संकल्प
दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी
Published : August 15, 2026 at 12:10 PM IST
नई दिल्ली: पूरा देश आज आजादी का 80वां पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कोने-कोने तक तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है. इस ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही, मां भारती को स्वतंत्र कराने वाले अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया गया है.
देश सेवा और राष्ट्र निर्माण का आह्वान
दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा पवित्र तिरंगा भारत के हर कोने में गर्व के साथ फहरा रहा है. उन्होंने उन वीर शहीदों के प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त की जिनके सर्वोच्च बलिदान से हमें यह स्वतंत्रता मिली है. उन्होंने राजधानी दिल्ली से लेकर देश के प्रत्येक गांव और कस्बे के नागरिकों से एक मजबूत, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है.
राष्ट्रसेवा और अपने हर प्रयास को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ें
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि यह पावन दिवस हमें उस संघर्ष की याद दिलाता है, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और उस संकल्प की भी जो देश को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन वीरों ने अपने त्याग से स्वतंत्र भारत सौंपा है, उनके सपनों को साकार करना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों को राष्ट्रसेवा और अपने हर प्रयास को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ें.
शिक्षा और बुनियादी अधिकारों पर जोर
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस को एक अलग और खास अंदाज में परिभाषित किया. उन्होंने कहा कि आज के दौर में जेन-जी के बाद जेन-एल्फा पीढ़ी ने मोर्चा संभाल लिया है. देश के कोने-कोने में बच्चे अपने स्कूलों की बेहतरी, डेस्क, साफ पानी, शौचालय और शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मुखर होकर मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों का अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना और लड़ना ही सच्ची आजादी है.
एकता,अखंडता और 2047 के लक्ष्य पर फोकस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 'विजय विश्व तिरंगा प्यारा' के उद्घोष के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया. उन्होंने इस अवसर पर सभी नागरिकों से देश की एकता, अखंडता और प्रगति को मजबूत बनाए रखने के लिए राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की.
2047 के स्वर्णिम भारत के सपने को पूरा करने की प्रतिबद्धता
दूसरी ओर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण के संकल्प को दोहराने पर बल दिया. स्वतंत्रता दिवस के इन संदेशों से स्पष्ट है कि तमाम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हर कोई देश की प्रगति, युवाओं के अधिकारों और 2047 के स्वर्णिम भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है.
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