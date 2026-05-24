दिल्ली से पंजाब की राजनीति की दिशा तय होगी: मनजिंदर सिंह सिरसा
सिख कन्वेंशन को लेकर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री,राजधानी का वर्तमान संदेश आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में दिखेगा इसका प्रभावशाली असर
Published : May 24, 2026 at 11:43 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा स्थित सीबीडी ग्राउंड के वेंकट हॉल में भारतीय जनता पार्टी सिख प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित भव्य सिख कन्वेंशन में भाजपा नेताओं ने सिख समाज की भूमिका और पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया. आयोजन में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली से अब पंजाब की राजनीति की भी दिशा तय होगी और सिख समाज भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है.
बड़ी संख्या में दिल्ली के सिख समाज के लोग हुए शामिल
इस आयोजन में विधायक ओम प्रकाश शर्मा, विधायक डॉ. अनिल गोयल, दिल्ली नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉ. मोनिका पंत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली के सिख समाज के लोग शामिल हुए. इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सह सचिव जस्मिन सिंह नोनी द्वारा किया गया. भाजपा के सिख समाज के बीच बढ़ते जनसंपर्क और आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
आयोजन सिख समाज की ताकत और एकता का प्रतीक -सिरसा
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शाहदरा में आयोजित सिख कन्वेंशन केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सिख समाज की ताकत और एकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि सिख समाज ने हमेशा देश की प्रगति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए काम किया है. सिरसा ने कहा कि आज दिल्ली से जो संदेश जा रहा है, वह आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में भी असर दिखाएगा.
ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।… pic.twitter.com/MrVxU8nLlh— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) May 23, 2026
सिख समाज भाजपा के साथ नई दिशा में आगे बढ़ रहा
भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सिख समाज भाजपा की विचारधारा और विकास कार्यों से जुड़ रहा है उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बीच सामाजिक और राजनीतिक संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और अब सिख समाज भाजपा के साथ नई दिशा में आगे बढ़ रहा है. सचदेवा ने आयोजन के लिए जस्मिन सिंह नोनी और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि सिख बिरादरी ने हर समय राष्ट्रहित में काम किया है और भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यह साबित करती है कि समाज सेवा, विकास और राष्ट्रवाद की सोच के साथ खड़ा है.
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