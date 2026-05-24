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दिल्ली से पंजाब की राजनीति की दिशा तय होगी: मनजिंदर सिंह सिरसा

सिख कन्वेंशन को लेकर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री,राजधानी का वर्तमान संदेश आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में दिखेगा इसका प्रभावशाली असर

दिल्ली का राजनीतिक संदेश दिखाएगा पंजाब में प्रभाव
दिल्ली का राजनीतिक संदेश दिखाएगा पंजाब में प्रभाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 11:43 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा स्थित सीबीडी ग्राउंड के वेंकट हॉल में भारतीय जनता पार्टी सिख प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित भव्य सिख कन्वेंशन में भाजपा नेताओं ने सिख समाज की भूमिका और पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया. आयोजन में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली से अब पंजाब की राजनीति की भी दिशा तय होगी और सिख समाज भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है.

बड़ी संख्या में दिल्ली के सिख समाज के लोग हुए शामिल
इस आयोजन में विधायक ओम प्रकाश शर्मा, विधायक डॉ. अनिल गोयल, दिल्ली नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉ. मोनिका पंत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली के सिख समाज के लोग शामिल हुए. इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सह सचिव जस्मिन सिंह नोनी द्वारा किया गया. भाजपा के सिख समाज के बीच बढ़ते जनसंपर्क और आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

सिख समाज भाजपा के साथ नई दिशा में आगे बढ़ रहा (ETV Bharat)

आयोजन सिख समाज की ताकत और एकता का प्रतीक -सिरसा

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शाहदरा में आयोजित सिख कन्वेंशन केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सिख समाज की ताकत और एकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि सिख समाज ने हमेशा देश की प्रगति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए काम किया है. सिरसा ने कहा कि आज दिल्ली से जो संदेश जा रहा है, वह आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में भी असर दिखाएगा.


सिख समाज भाजपा के साथ नई दिशा में आगे बढ़ रहा

भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सिख समाज भाजपा की विचारधारा और विकास कार्यों से जुड़ रहा है उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बीच सामाजिक और राजनीतिक संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और अब सिख समाज भाजपा के साथ नई दिशा में आगे बढ़ रहा है. सचदेवा ने आयोजन के लिए जस्मिन सिंह नोनी और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि सिख बिरादरी ने हर समय राष्ट्रहित में काम किया है और भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यह साबित करती है कि समाज सेवा, विकास और राष्ट्रवाद की सोच के साथ खड़ा है.

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