दम घोंटती दिल्ली: नवंबर में ही दर्ज हुए सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन, बीते 4 सालों में हवा हुई और ज़हरीली

दिल्ली में प्रदूषण का संकट हर गुजरते साल के साथ हो रहा गंभीर. नवंबर महीने में ही पिछले सालों की तुलना में स्थिति हुई खराब

राजधानी दिल्ली में नवंबर का जहरीला ट्रेंड
राजधानी दिल्ली में नवंबर का जहरीला ट्रेंड
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 9:12 AM IST

Updated : November 26, 2025 at 9:32 AM IST

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का संकट हर गुजरते साल के साथ और गंभीर हो रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम अभियान चलाती हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होता है, निर्माण कार्यों पर रोक भी लगती है. वाहन नियम कड़े किए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बीते चार वर्षों के नवंबर माह के आंकड़े बताते हैं कि हालात में सुधार तो दूर हवा और भी जहरीली होती गई है.

दिल्ली की हवा साल दर साल हो रही खराब : दिल्ली की हवा साल दर साल बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में अधिक दिनों तक टिकती जा रही है. नवंबर 2022, 2023, 2024 और 2025 के आंकड़ों की तुलना करें तो साफ दिखता है कि लोगों को प्रदूषण से राहत लगातार कम होती गई है. खास तौर पर 300–400 AQI वाले दिन हर साल बढ़े हैं, जबकि 400–500 यानी सीवियर श्रेणी वाले दिन भी लगभग हर साल दोहरे अंकों के करीब पहुंचते जा रहे हैं.

नवंबर 2022 (AQI श्रेणी के अनुसार दिनों की संख्या)
नवंबर 2022 (AQI श्रेणी के अनुसार दिनों की संख्या)
नवंबर 2023 (AQI श्रेणी के अनुसार दिनों की संख्या)
नवंबर 2023 (AQI श्रेणी के अनुसार दिनों की संख्या)
आखिर क्यों नहीं मिल पा रही प्रदूषण से राहत: दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और पर्यावरण विद डॉक्टर जितेंद्र नागर के अनुसार कई कारण इस लगातार बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार हैं, नवंबर में हवा की गति धीमी हो जाती है, जिससे प्रदूषक वायुमंडल में जमा रहते हैं. पंजाब और हरियाणा से आने वाला धुआं दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को अचानक बिगाड़ देता है.
नवंबर 2022 (AQI श्रेणी के अनुसार दिनों की संख्या)
नवंबर 2022 (AQI श्रेणी के अनुसार दिनों की संख्या)
नवंबर 2023 की स्थिति
नवंबर 2023 की स्थिति
नवंबर 2024 की स्थिति
नवंबर 2024 की स्थिति

वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का स्थायी और मुख्य स्रोत: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का स्थायी और मुख्य स्रोत बन चुका है. सर्दियों में धूल और धुएं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. कूड़ा जलाना, सड़क की धूल व छोटी औद्योगिक यूनिटें लगातार प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं.GRAP लागू होने, सड़कों पर पानी का छिड़काव होने, एंटी-स्मॉग गन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने जैसे उपायों के बावजूद भी साफ हवा अभी दिल्ली के लोगों के लिए सपना बनी हुई है.

नवंबर 2025 की स्थिति
नवंबर 2025 की स्थिति
2025 में नवंबर का हाल अब तक: इस वर्ष 25 नवंबर तक दिल्ली की हवा 300–400 AQI के बीच 20 दिन रही है. यह पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है. 400–500 AQI यानी गंभीर श्रेणी वाले 3 दिन भी दर्ज किए जा चुके हैं. अभी 5 दिन बाकी हैं, इसलिए हवा और ज्यादा खराब होने की आशंका बरकरार है. इस वर्ष सर्दी जल्दी दस्तक देने, हवा की गति तेजी से गिरने और बाहरी प्रदूषण की उच्च मात्रा ने दिल्ली को दमघोंटू बना दिया है.
वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का स्थायी और मुख्य स्रोत
वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का स्थायी और मुख्य स्रोत
