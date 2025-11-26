दम घोंटती दिल्ली: नवंबर में ही दर्ज हुए सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन, बीते 4 सालों में हवा हुई और ज़हरीली
दिल्ली में प्रदूषण का संकट हर गुजरते साल के साथ हो रहा गंभीर. नवंबर महीने में ही पिछले सालों की तुलना में स्थिति हुई खराब
Published : November 26, 2025 at 9:12 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 9:32 AM IST
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का संकट हर गुजरते साल के साथ और गंभीर हो रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम अभियान चलाती हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होता है, निर्माण कार्यों पर रोक भी लगती है. वाहन नियम कड़े किए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बीते चार वर्षों के नवंबर माह के आंकड़े बताते हैं कि हालात में सुधार तो दूर हवा और भी जहरीली होती गई है.
दिल्ली की हवा साल दर साल हो रही खराब : दिल्ली की हवा साल दर साल बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में अधिक दिनों तक टिकती जा रही है. नवंबर 2022, 2023, 2024 और 2025 के आंकड़ों की तुलना करें तो साफ दिखता है कि लोगों को प्रदूषण से राहत लगातार कम होती गई है. खास तौर पर 300–400 AQI वाले दिन हर साल बढ़े हैं, जबकि 400–500 यानी सीवियर श्रेणी वाले दिन भी लगभग हर साल दोहरे अंकों के करीब पहुंचते जा रहे हैं.
वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का स्थायी और मुख्य स्रोत: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का स्थायी और मुख्य स्रोत बन चुका है. सर्दियों में धूल और धुएं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. कूड़ा जलाना, सड़क की धूल व छोटी औद्योगिक यूनिटें लगातार प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं.GRAP लागू होने, सड़कों पर पानी का छिड़काव होने, एंटी-स्मॉग गन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने जैसे उपायों के बावजूद भी साफ हवा अभी दिल्ली के लोगों के लिए सपना बनी हुई है.