दिल्ली को साफ-सुथरा और अतिक्रमण मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकताः डिप्टी मेयर
दिल्ली की नव नियुक्त डिप्टी मेयर मोनिका पंत ने यमुना पार क्षेत्र में ट्रैफिक अव्यवस्था और अतिक्रमण जैसी वर्षों पुरानी समस्याओं का किया निरीक्षण
Published : April 30, 2026 at 3:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में नए मेयर और डिप्टी मेयर के पदभार संभालने के साथ ही एक्शन में नजर आएं. बुधवार से ही नगर निगम की कार्यवाही में तेजी देखने को मिल रही है.इसी क्रम में यमुना पार क्षेत्र में ट्रैफिक अव्यवस्था और अतिक्रमण जैसी वर्षों पुरानी समस्याओं पर सख्ती शुरू कर दी गई है. गुरुवार को आनंद विहार बस अड्डा और रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर दिल्ली नगर निगम की ओर से औचक निरीक्षण किया गया.
नव नियुक्त डिप्टी मेयर मोनिका पंत ने किया निरीक्षण : इस निरीक्षण में नव नियुक्त डिप्टी मेयर मोनिका पंत स्वयं मौजूद रहीं उन्होंने मौके पर हालात का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है और उनका मुख्य लक्ष्य दिल्ली को साफ-सुथरा और अतिक्रमण मुक्त बनाना है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार, नगर निगम और केंद्र सरकार मिलकर टीम की तरह काम कर रहे हैं.
अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण : निरीक्षण के दौरान एडिशनल चार्ज शाहदरा जोन नार्थ की डिप्टी कमिश्नर ममता यादव भी मौजूद रहीं, जो फिलहाल क्षेत्र का प्रभार संभाल रही हैं. टीम ने आनंद विहार क्षेत्र में फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया.
डिप्टी मेयर ने इस बात पर चिंता जताई कि निरीक्षण से पहले ही कई स्थानों से अतिक्रमण हट जाता है, जिससे वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाती उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और इसकी जांच कराई जाएगी कि सूचना लीक कैसे होती है.
सफाई व्यवस्था सुधारने समेत दिए कई निर्देश : इसके अलावा आनंद विहार में स्थित एक सार्वजनिक शौचालय का भी निरीक्षण किया गया. वहां सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए और महिलाओं के लिए शौचालय पर गेट लगाने के आदेश जारी किए गए साथ ही शुल्क सूची (रेट लिस्ट) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.नगर निगम की इस कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि क्षेत्र में अतिक्रमण और अव्यवस्था पर जल्द ही नियंत्रण पाया जा सकेगा.
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