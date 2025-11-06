ETV Bharat / state

दिल्ली के नरेला में विकसित होगा कोचिंग हब, DDA के लैंड यूज़ चेंज के प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी

LG की अध्यक्षता में हुई DDA की बैठक में बाहरी दिल्ली के नरेला में एजुकेशन हब और एक स्टेडियम बनाने को अनुमति दी गई है.

Etv Bharat
दिल्ली के नरेला में विकसित होगा कोचिंग हब, LG ने दी मंजूरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 11:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के सघन आबादी वाले क्षेत्र लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, बेर सराय, कटवारिया सराय, राजेंद्र नगर जैसे ईलाकों में चल रहे कोचिंग सेंटरों को स्थानांतरित करने के मद्देनजर गत वर्ष लिए गए फैसले के बाद अब जमीन तय करने की दिशा में डीडीए ने बड़ा फैसला लिया है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की मीटिंग में बाहरी दिल्ली के नरेला में एजुकेशन हब और एक स्टेडियम बनाने के लिए लैंड यूज़ चेंज को अनुमति प्रदान कर दी गई.

पिछले साल RAU'S आईएएस कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी ने बिना अनुमति के चलने वाले सैकड़ों कोचिंग सेंटरों को सील किया था, वहीं 200 के करीब सेंटरों को नोटिस जारी किया था. तब उपराज्यपाल ने संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाई थी. बैठक की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस सुझाव को एक बेहतर विकल्प के तौर पर बताया.

रोहिणी, नरेला बाहरी दिल्ली की वह इलाके हैं जहां पर डीडीए द्वारा बनाए गए हज़ारों फ्लैट भी खाली है. कोचिंग सेंटर और कोचिंग हब उसे इलाके को बनाने के बाद छात्रों की रिहायश संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती है. तभी इस पर फैसला लिया गया था.

LG ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले तीन छात्रों की भयावह और दुखद मौत के बाद भविष्य में ऐसा न हो, उस पर चर्चा हुई. उपराज्यपाल ने बुधवार को डीडीए बोर्ड की बैठक में नरेला ईलाके में एजुकेशन हब बनाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. राजनिवास में हुई बैठक में दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को खुलकर अपनी बात रखने रखी.

ETV Bharat
उपराज्यपाल वीके सक्सेना (ETV Bharat)

डीडीए के उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया था कि डीडीए द्वारा विभिन्न स्थानों नरेला में एक कोचिंग हब स्थापित किया जा सकता है, जिसमें एक ही स्थान पर आवास और शिक्षण की सुविधा होगी. अधिकांश संस्थान ऐसे हब की आवश्यकता पर सहमत हुए और वहां जाने की इच्छा व्यक्त की है.

ETV Bharat
DDA (ETV Bharat)

बता दें कि इससे पहले एजुकेशन हब को लेकर हुई मीटिंग में छात्र प्रतिनिधियों ने उपराज्यपाल से संपत्ति दलालों की पकड़ से उत्पन्न अपनी दुर्दशा को साझा किया, जो किराया अधिक वसूलते थे, उन्होंने किराये और अन्य भुगतानों के निपटान में नकदी अर्थव्यवस्था की व्यापकता पर अपनी बात कही. यहां तक कि मकान मालिकों द्वारा लिया जाने वाला बिजली शुल्क 24 रुपये प्रति यूनिट तक था, इसका जिक्र किया है. उन्होंने छात्रों के लिए किसी भी शिकायत निवारण तंत्र की गैर-मौजूदगी और कोचिंग संस्थानों के भीतर बुनियादी सुविधाओं की कमी और रिफंड हासिल करने में कठिनाई का मुद्दा भी उठाया था. इन तमाम पहलुओं पर हुई बैठक के बाद उपराज्यपाल ने कई निर्देश दिए हैं.

डीडीए बोर्ड की बैठक में लिए गए अन्य फैसले
उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में दिल्ली में डीडीए के सबसे पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शामिल दो स्टाफ क्वॉर्टर को दोबारा से बनाने का फैसला लिया गया. डीडीए ने पांच दशक पुराने सफदरजंग डिवेलपमेंट एरिया और ओल्ड राजेंद्र नगर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के रीडिवेलपमेंट को बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी. यह दोनों कॉम्प्लेक्स काफी जर्जर हो चुके हैं और इनमें स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल की हालत अब काफी खराब हो चुकी है. रीडिवेलपमेंट के लिए प्रोजक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर एनबीसीसी को नियुक्त किया गया है. इन दो प्रोजक्ट के अलावा डीडीए अपने उन सभी स्टाफ क्वॉर्टर के भी रीडिवेलपमेंट के लिए प्लान तैयार कर रही है जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं. इसके अलावा लैंड पूलिंग पॉलिसी, कमर्शल सेंटर के लिए एफएआर पॉलिसी में सुधार जैसी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत

ये भी पढ़ें- बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण में एक दशक से भी अधिक देरी की जांच करेगी ACB, उपराज्यपाल ने दिए आदेश

TAGGED:

COACHING HUB NARELA
NARELA NEWS TODAY
COACHING CENTRE DELHI NEWS
COACHING CENTRE IN NARELA DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.