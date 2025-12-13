धुंध में ढक गया लोटस टेंपल, दिल्ली का AQI 392 पंहुचा, पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट

ETV Bharat / state

13 दिसंबर शनिवार सुबह कालकाजी स्थित लोटस टेंपल के पास AQI 392 पहुंचा, पॉल्यूशन की वजह से धुंधला नजर आया टेंपल.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 13, 2025 at 4:04 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. इस वजह से लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का भी खतरा बढ़ने लगा है. जहां पॉल्यूशन की वजह से लोगों को आंखों में जलन सांस लेने में दिक्कत, गले और नाक के जाम होने की शिकायत, बार-बार खांसी होना और अब तो माइग्रेन की भी शिकायत लोगों को होने लगी है. प्रदूषण केवल लोगों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों पर भी अपना असर दिखाने लगा है. इसी कड़ी में 13 दिसंबर शनिवार सुबह लोटस टेंपल पर पॉल्यूशन की मार देखने को मिली जब लोटस टेंपल पॉल्यूशन की वजह से धुंधला नजर आ रहा है.

AQI 392 पंहुचा,पर्यटकों की संख्या में आयी गिरावट (ETV Bharat)

दिल्ली में ग्रैप 3 लागू होने के बावजूद राहत नहीं : आमतौर पर देश की राजधानी में देश-विदेश से दिल्ली के पर्यटन स्थल को देखने के लिए टूरिस्ट पहुंचते हैं. जिससे दिल्ली में लोगों को काफी रोजगार मिलता है. ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए भी यह चिंता का विषय बन गया है कि आखिरकार दिल्ली में पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा जबकि दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है. इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसे जमीनी स्तर पर उतारा नहीं जा रहा है जिसके वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है.

पॉल्यूशन के चलते लोटस टेंपल आने वालों की संख्या घटी : लोटस टेंपल पर पहुंचने वाले पर्यटकों ने बताया कि हमलोगों ने पूरे परिवार के साथ लोटस टेंपल देखने का प्लान बनाया था, मगर जब दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में पता चला तो अकेला आया हूं क्योंकि ऐसे में परिवार के लोग खासकर बुजुर्ग और बच्चे आते तो उनको स्वास्थ्य संबंधित शिकायतें शुरू होने की पूरी आशंका थी. दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है की आमतौर पर लोगो को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और सिर में दर्द की शिकायत हो रही है.

पर्यटकों की संख्या घटने से रोजगार पर संकट : वहीं, पर्यटकों को लोटस टेंपल पर लाने वाले ऑटो ड्राइवर ने बताया कि दिल्ली में पॉल्यूशन बेहद खतरनाक हो चुका है. सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो कार्य किया जा रहे हैं वह कम है. अब पर्यटक की संख्या में गिरावट आ रही है जिसके वजह से हम लोगों के आमदनी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. ऐसे में सरकार को लगातार सड़कों पर और पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव लगातार किया जाना चाहिए जो नहीं हो रहा है. पॉल्यूशन के बढ़ने से जब टूरिस्ट लोटस टेंपल देखने के लिए अंदर जा रहे हैं तो उन्हें लोटस टेंपल भी धुंधला दिखाई दे रहा है.

संपादक की पसंद

